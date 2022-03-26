للنساء فوق الأربعين.. أخطاء يجب تجنبها للحصول على جسم أكثر صحة

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القاهرة - سامية سيد - منتصف العمر أو سن الأربعين من الفترات الهامة فى حياة كل امرأة، وفيما يتعلق بالصحة، فإن منتصف العمر هو الوقت الذي تبدأ فيه الصحة في التدهور ويجب إضافة المزيد من الاهتمام لكل جانب من جوانب الحياة بما في ذلك الصحة النفسية والجسدية، فيما يلي خمسة أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر والتي تؤدي في النهاية إلى عواقب صحية طويلة المدى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

للنساء فوق الأربعين.. أخطاء يجب تجنبها للحصول على جسم أكثر صحةعدم تخصيص وقت لنفسك

أنتِ تهتمين بالكثير من الناس أثناء قيامك بجميع واجباتك والوفاء بكل مسؤولياتك، قد تجدين صعوبة في تخصيص وقت لنفسك، ومع ذلك ، هذا ليس صحيًا وسيؤدي في النهاية إلى استنزافك جسديًا ونفسياً دون ترك أي طاقة لأية مهام أخرى.

ساعة من التأمل أو كتابة اليوميات أو السفر أو أي شيء يساعدك على الاسترخاء وهو أمر ضروري لإعادة شحن طاقتك.

تجاهل صحة القلب

يعتبر القلب من أهم الأعضاء التي يجب فحصها بانتظام، خاصة مع تقدم العمر.

تشمل مؤشرات صحة القلب ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الدم ومؤشر كتلة الجسم والكوليسترول والتي يجب مراقبتها بانتظام ويجب عدم تجاهل أي أعراض.

نقص فيتامين ب 12

مع تقدمنا ​​في العمر ، تقل كمية الحمض المنتجة في معدتنا بشكل طبيعي بسبب فيتامين ب 12 الذي يمكن أن يصبح مصدر قلق بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د ، فإن فيتامين ب 12 مطلوب أيضًا بكميات جيدة حتى يكون الجسم بصحة جيدة ويعمل بشكل صحيح.

إضافة الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل البيض واللحوم ومنتجات الألبان وما إلى ذلك أمر لا بد منه.

مشاكل الشعر

طول شعرك لا يجب أن يتحدد حسب عمرك، حيث يصبح ضعف وترقق الشعر وتدهوره أمر لا مفر منه مع تقدم العمر، يجب الاهتمام بالشعر وتناول المغذيات التي تعمل على تقويته ومنع تساقطه.

عدم الاعتراف بكبر السن

أنت في منتصف عمرك، وهذا في حد ذاته يوحي بحقيقة أنك في منتصف الطريق في الحياة.

إن عدم الاعتراف أو قبول أن الشيخوخة هي عملية طبيعية لا بد أن تحدث لك هو خطأ آخر سيحرمك من السلام النفسي، احتضنى حقيقة تقدمك في السن لأن ذلك يأتي بفوائد متعددة مثل الشعور القوي بالذات والخبرة والشعور المتزايد بالثقة.