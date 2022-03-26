شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح سبب احتياج المصابين بمتحور "أوميكرون" للبرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة علمية حديثة سبب احتياج المصابين بمتحور "أوميكرون" للبرودة وذلك حسب ما نشرته وكالة ريا نوفوستي ria.ru، وقال الدكتور سيرجي بورياسيف، استشارى الأمراض الصدرية، إن السمات المميزة للسعال الذي يسببه متحور "أوميكرون"، هي الالتهاب النزفي أي أن الالتهاب في الغشاء المخاطي الذي يكون متوترا لذلك لا يجلب السعال الراحة للمريض وهذا يعني أن السعال ليس بسبب البلغم كما هو معتاد، بل بالتهاب الغشاء المخاطي، لذلك يستمر السعال طويلا من دون أن يخفف حالة المريض، وفي حالة وجود البلغم فإنه يكون قليلا وشفافا لا يحتوي على اللون المميز للبلغم." وأوضح كيفية تخفيف حالة المريض، فإن المصابين بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد يشكون عادة من السعال الذي يتميز بوجود التهاب نزفي.

ويضيف، "يمكن في هذه الحالة استخدام أدوية مضادة للالتهابات وكذلك الاستنشاق، وما شابه ذلك، المهم هو إزالة احتقان الغشاء المخاطي، لتخفيف تهيجه وإن السعال الشديد لفترة طويلة يمكن أن يلحق الضرر"؟

ويشير استشارى الأمراض الصدرية ، إلى أن الذين يعانون من السعال الناجم عن إصابتهم بمتحور "أوميكرون" يجب أن يتجنبوا الهواء الجاف، ومن الضروري أن تكون الغرفة مبردة، ويجب ترطيب الغشاء المخاطي ، ولذلك يجب تهوية الغرفة بين فترة وأخرى، كما يجب أن تكون حرارة الهواء في الغرفة غير مرتفعة وأن يكون الهواء رطبا.