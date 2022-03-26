شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات يجب إضافتها لنظامك الغذائى لوقف تساقط الشعر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد فقدان الشعر مشكلة بعد الآن، يجد الكثير من الأشخاص أنفسهم عاجزين عندما يبدأون في فقدان الشعر ، يمكن أن يكون تساقط الشعر المفرط مقلقًا وله تأثير سلبي ، و يحدث تساقط الشعر بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك نقص بعض العناصر الغذائية أو الفيتامينات في الجسم، ولكن بغض النظر عن السبب ، فالحل المشكلة يكمن فى الفيتامينات الخمسة المهمة اللازمة لتجنب تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1- فيتامين أ :

فيتامين أ يرطب فروة الرأس ويساعد في الحفاظ على صحة الشعر، كما أنه يساعد الغدد الجلدية على إنتاج مادة دهنية تسمى الزهم، يمكن الحصول على فيتامين أ من السبانخ والجزر والطماطم والبطاطا الحلوة والمانجو والبابايا.

2 – البيوتين :

قد لا تسمع عنها كثيرًا ، لكن البيوتين (B7) أو فيتامين ب ، هو أحد أفضل العناصر الغذائية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الشعر، من المعتقد أن جسمك لا ينتج خلايا دم حمراء كافية عند نقص البيوتين، هذا هو سبب انتقال كمية أقل من الأكسجين عبر فروة رأسك ينتج عن ذلك حرمان فروة رأسك من التغذية مما يؤدي إلى تساقط الشعر، يمكنك زيادة تناول البيوتين من صفار البيض واللوز والفول السوداني والجوز والحليب والجبن والزبادي.

3 - فيتامين سي :

يمكن أن تكون الجذور الحرة ضارة للجسم من نواح كثيرة، قد تتسبب في تساقط شعرك ، يلعب فيتامين سي دورًا هنا يُعرف باسم مضادات الأكسدة القوية ، فهو يحمي من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، كما يساعد فيتامين سي الجسم في امتصاص الحديد ، وهو معدن ضروري لنمو الشعر، تعتبر الفراولة والفلفل والجوافة والحمضيات مصادر جيدة لفيتامين سي.

4 -فيتامين د :

قد يؤدي انخفاض مستويات فيتامين د إلى تساقط الشعر ، وهو مصطلح تقني يستخدم لتساقط الشعر، تساعد مستقبلات فيتامين د في تكوين بصيلات شعر جديدة تؤدي إلى نمو خيوط الشعر، أفضل مصادر فيتامين د هي ضوء الشمس وصفار البيض والمشروم.

5 -فيتامين هـ:

تتشابه فوائد فيتامين (هـ) مع فوائد فيتامين (ج) ، كما أن فيتامين (هـ) غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتساقط الشعر، بذور عباد الشمس واللوز والسبانخ والأفوكادو مليئة بفيتامين ه، لذلك ، إذا كنت تعانين من تساقط الشعر ، فعليك اتخاذ قرار بإدراج هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي.