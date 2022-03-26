شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك واعرف سبب الشعور بالدوار مع زيادة في ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالدوار والدوخة معظم الوقت يصاحبها زيادة في معدل ضربات القلب عدة مرات ثم تختفي هذه الأعراض مع الراحة؟.. إذا كانت الإجابة بنعم، فقد حان الوقت للاهتمام بهذه المشكلة وطلب المساعدة الطبية، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب حدوث الدوار مع سرعة ضربات القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

من الناحية الطبية، يشار إلى المرض الذى يسبب هذه الأعراض متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي وفي هذه الحالة، يصاب الشخص بالدوار عند الوقوف وعادة ما يعاني من ضربات قلب أسرع وتخف الحالة عندما يجلس الشخص أو يستريح.

ويصاحب الدوار أو الإغماء أيضًا زيادة سريعة في ضربات القلب بأكثر من 30 نبضة في الدقيقة ، أو معدل ضربات القلب يتجاوز 120 نبضة في الدقيقة ، في غضون 10 دقائق ، وفقًا لتقرير صحي صادر عن المعهد الأمريكى للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

تكون المشكلة مقلقة عندما يقف الشخص، وتختفي أثناء الراحة أو عندما يجلس الشخص.

ما هي أعراض متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي

إن الأعراض الشائعة لمتلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي هي الشعور بالدوار أثناء الوقوف ولكن ليس هذا فقط ، فهناك العديد من العلامات الأخرى التي يمر بها الشخص، على سبيل المثال ، يمكن للشخص أن يعاني من التعب والارتعاش وضباب الدماغ أو صعوبة التركيز والخفقان والإغماء.

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي أيضًا من أعراض غير عادية مثل الصداع والانتفاخ والإمساك وقلة النوم أو الأرق وعدم تحمل الحرارة وضيق التنفس. بسبب ضيق التنفس والإرهاق ، يمكن أن يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبة في القيام بأنشطة بدنية مكثفة مثل التمارين الرياضية.

ما الذي يسبب متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي ؟

بغض النظر عن وضع الجسم ، يعمل معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل متناسق للحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح.

ولكن في حالة متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي ، لا ينسق معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل صحيح وبالتالي يتقلبان ويؤثران على الشخص عندما يقف أو يقوم بعمل بدني.

وقد لوحظ أيضًا أنه في النساء المصابات بـمتلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي، يزداد الوضع سوءًا خلال الدورة الشهرية.