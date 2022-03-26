شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى تعملى إيه مع طفلك لو أصيب بصدمة فى رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يبدأ طفلك في التدحرج والزحف والمشي واستكشاف بيئته ، يمكن أن يصاب بصدمة في رأسه بسبب السقوط ، وقد تكون نتوءات الرأس شائعة عند الأطفال ، فإن هذا لا يعني أنها ليست مقلقة، الغالبية العظمى (90٪) من إصابات الرأس عند الأطفال طفيفة، وفى السطور القادمة سنوضخ الأسباب والأعراض وكيفية التعامل مع هذه الإصابات ، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

الأسباب الشائعة: السقوط

الأطفال الرضع والأطفال الصغار فضوليون بطبيعتهم وسريعون، كما أنهم لا يتمتعون بالتنسيق البدني أو تطور الرقبة الذي يتمتع به الأطفال الأكبر سنًا. كل هذه العوامل يمكن أن تجعلهم عرضة للسقوط، تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا هم أكثر عرضة للسقوط من السرير أو ذراعي القائمين على رعايتهم أو حاملة الأطفال.

بغض النظر عن كيفية تعثرها ، فإن السقوط هو في الواقع السبب الرئيسي لإصابة الأطفال، أنها تشكل 50٪ من الإصابات غير المميتة للأطفال دون سن 1.

التأثيرات العرضية:

يجلس طفلك في الحائط ، أو يضرب رأسه على جانب سريره ، كل هذا جزء من النمو، نادرًا ما تسبب هذه النتوءات العرضية إصابات خطيرة في الرأس ، مثل ارتجاج المخ ، وهي إصابات في الدماغ ناجمة عن الضربة القوية على الرأس.

العلامات والأعراض:إصابات الرأس الخفيفة

لا يستطيع طفلك الرضيع أو الصغير إخبارك ما إذا كان يعاني من الصداع أو بالدوار ، وهي أعراض شائعة لإصابة طفيفة في الرأس ، مثل ارتجاج خفيف.

الارتجاج هو إصابة بالدماغ تحدث عندما تتسبب ضربة قوية في الرأس في ارتداد أنسجة المخ الرخوة على الجمجمة الصلبة يمكن أن يؤدي هذا الاهتزاز إلى إتلاف خلايا الدماغ ، عادة لفترة قصيرة فقط.

احترس مما يلي:

نتوء أو كدمة على رأسهم: قد يبدو هذا بيضاوي الشكل ، يمكن أن تكون بعض النتوءات كبيرة جدًا ، لكنها لا تشير بالضرورة إلى إصابة كبيرة، أعراضها تشمل:

التهيج

التقيؤ

خمول

الحساسية للضوء والضوضاء

إصابات الرأس المتوسطة إلى الشديدة:

لن تكون معظم إصابات الرأس التي يتعرض لها الأطفال خطيرة ، ولكن من المفيد توخي اليقظة. احترس من:

فقدان الوعي ولو للحظة

تكرار القيء

قطع كبير في الرأس (قد يتطلب غرز)

النوبات

شحوب

اتساع حدقة العين (تظهر الدائرة المظلمة في مركز العين أكبر في عين واحدة من الأخرى)

نزيف من الأذنين أو الأنف (عادةً دم أو سائل صافٍ)

عدم القدرة على الرضاعة

البكاء المفرط

مشاكل في التوازن

التغييرات في أنماط نومهم واستيقاظهم (على سبيل المثال ، من الصعب إيقاظ الطفل)

ماذا تفعل في المنزل:

في حين أن الذعر قد يكون رد فعلك الأول عندما يتعثر طفلك ، حاولي أن تحافظي على هدوئك اتخذ هذه الخطوات:

إذا كان طفلك في حالة تأهب ويبكي ، يمكنك حمل طفلك ومحاولة تهدئته.

إذا كان طفلك يعاني من نتوء ، يمكنك وضع كمادة باردة لمدة 20 دقيقة كل ثلاث إلى أربع ساعات.

إذا كان هناك نزيف ، اضغط بقطعة قماش نظيفة لمدة 15 دقيقة.

تحذير واحد:

لا تحاول تحريك طفل فقد وعيه، قد يعاني طفلك من إصابة في العمود الفقري أو الرقبة ، وكلاهما يمكن أن يتفاقم بسبب الحركة غير السليمة.