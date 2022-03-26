5 أطعمة تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تزيد من عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، قد تنخفض عدد الصفائح الدموية بسبب الأمراض الفيروسية أو السرطان أو الاضطرابات الوراثية .

إذا كنت تعانين من انخفاض في عدد الصفائح الدموية فيمكنك تناول الأطعمة التي تعمل بشكل طبيعي على استقرار عدد الصفائح الدموية.

إليك 5 أنواعٍ من الأطعمة تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية :

1. أوراق البابايا

يوصَى بشدة بتناول البابايا إذا كانت مستويات الصفائح الدموية في الدم منخفضة. بصرف النظر عن تناول فاكهة البابايا الناضجة، يمكنك شرب خلطة مصنوعة من أوراق البابايا، والتي تساعد أيضاً في زيادة عدد الصفائح الدموية.

اغلي أوراق البابايا بالماء في غلاية ويُصفَّى ويتناول مرتين في اليوم لزيادة عدد الصفائح الدموية بسرعة.

2. القمح لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

وجد أن عشبة القمح مفيدة في زيادة عدد الصفائح الدموية، ويساعد في زيادة خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء. وذلك لأن عشبة القمح غنية بالكلوروفيل.

يساعد تناول نصف كوب من عصير عشبة القمح الممزوج ببضع قطرات من عصير الليمون يومياً على تحسين عدد الصفائح الدموية.

3. الرمان لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

بذور الرمان الحمراء مليئة بالعناصر الغذائية التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومعززة للمناعة.

أكد البحث العلمي أن الرمان يمكن أن يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية، وبالتالي منع خطر الإصابة بالأمراض .

أضيفي الرمان إلى السلطات والعصائر وأوعية الإفطار.

4. زيت السمك لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

اللحوم والأسماك الخالية من الدهون تزيد من عدد الصفائح الدموية، وجد الباحثون أن زيت السمك لديه القدرة على زيادة عدد الصفائح الدموية ونشاطها والوقاية من الأمراض المختلفة المتعلقة بانخفاض عدد الصفائح الدموية.

يمكن تناول البروتينات الخالية من الدهون، وتناول السمك، صدور الدجاج تحدثي إلى طبيبك لمعرفة أفضل مكمل زيت السمك وجرعته.

5. اليقطين لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

اليقطين غني بفيتامين أ، ويساعد على دعم نمو الصفائح الدموية، وينظم البروتينات التي تنتجها خلايا الجسم. يعد تنظيم الخلايا البروتينية أمراً مهماً للغاية لزيادة عدد الصفائح الدموية في الدم.

حضري نصف كوب من عصير اليقطين الطازج، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل. اشربيه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

يمكنك أيضاً إضافة اليقطين إلى المخبوزات والعصائر واليخنات والحساء والمهروس.

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