شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. نصائح هامة من «الصحة» لمرضى الجيوب الأنفية والربو لمواجهة الغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم السبت، أن تشهد عدة مناطق بالمملكة رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الـ ٦ عصرا.

وفي هذا الإطار نقدم عدة نصائح للوقاية من موجة الغبار وخاصة لمرضى الجيوب الأنفية والربو، كما وجهت بها وزارة الصحة في بيان سابق.

وزارة الصحة كانت أوضحت كيفية الوقاية من الغبار، والذي يعتبر من ملوثات البيئة وله أضرار عديدة، كاحتوائه على حبوب اللقاح والميكروبات.

ونصحت الوزارة بإغلاق أبواب ونوافذ المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات التي تصفي الهواء مع الحرص على تغييرها باستمرار.

كما نبهت على مرضى الربو بالتأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.