شكرا لقرائتكم خبر عن تناول التفاح يوميا ينقص وزنك ويخلصك من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون محاولة إنقاص الوزن رحلة معقدة ، خاصة إذا كنت تحاول التخلي عن جميع الأطعمة التي تحبها، هذا خطأ شائع يرتكبه الأشخاص ، لذلك غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بالشعور بالإرهاق قبل أن يبدأوا، ولكن ماذا لو ركزت بدلاً من ذلك على الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي بدلاً من الأطعمة التي تعتقد أنك قد تحتاج إلى تناولها؟ على سبيل المثال ، تعتبر الفاكهة طعامًا صحيًا ،يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن ، خاصةً إذا كنت ترغب في فقدان دهون البطن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وجدت إحدى المراجعات أن تناول التفاح بشكل منتظم كان مرتبطًا بفقدان الوزن لدى الأفراد الذين تم اعتبارهم بالفعل "يعانون من زيادة الوزن"،ووجدت مجموعة أخرى من الدراسات اليابانية أن بوليفينول التفاح مرتبط بشكل خاص بانخفاض الدهون الحشوية ، وهو النوع "الخطير" من الدهون الموجود بالقرب من أعضاء البطن.

إن تناول تفاحة يوميًا يمكن أن يفيد أكثر من إبقاء الطبيب بعيدًا ، لأنها مليئة بالفلافونويد والألياف الصحية التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن، يعتبر التفاح صحيًا لعدة أسباب مختلفة ، بما في ذلك قدرته على المساعدة في خفض الكوليسترول ، وإدارة ضغط الدم ، وتحسين صحة الأمعاء ، يساعد في منع الدهون في البطن.

التفاح غني على وجه التحديد بألياف البكتين ، وهو ما يؤدي إلى شيئين: فهو يعزز الشبع ، ويمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لأن ألياف البكتين تتحلل ببطء، لذلك من الواضح أننا عندما نشعر بالشبع لن نصل إلى الخزانة لتناول وجبات خفيفة إضافية ، لأنها منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية والسكر ، والتفاح يمثل ثمارًا رائعة لتناولها من أجل بطن مسطح.

يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من مادة البوليفينول ، والتي تأتي مع مضادات الأكسدة المفيدة التي من المعروف أنها تساعد في إدارة الوزن والتحكم فيه.

وأخيرًا ، يمكن أن يعزز التفاح أيضًا فقدان دهون البطن عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة السكرية، نظرًا لأن الاستهلاك العالي المستمر للسكر المضاف مرتبط بكميات أكبر من دهون البطن ، فإن تناول السكر من مصادر طبيعية أكثر مثل التفاح يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.