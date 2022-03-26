شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 3 أنواع من الكربوهيدرات تتسبب فى ظهور حب الشباب وتدمر البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد عانينا جميعًا من حب الشباب في مرحلة ما من حياتنا، وبينما يبدو أن التغيرات الهرمونية والأدوية هي السبب الأكبر في حدوث النوبات، إلا أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا أيضًا، بصرف النظر عن انتشار حب الشباب ، قد تؤدي بعض الأطعمة إلى تجفيف بشرتنا أو ما هو أسوأ من ذلك ، فهي تتلاعب بالكولاجين ، وفى السطور القادمة سنوضح كيف يمكن لثلاث أنواع مختلفة من الكربوهيدرات أن تؤدي إلى تفاقم حالة بشرتك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تناول الكربوهيدرات المكررة يؤدى لظهور حب الشباب:

قد تؤدي الأطعمة السكرية مثل الكعك والحلوى وغيرها من الكربوهيدرات المكررة الأقل سكرًا مثل الخبز الأبيض إلى تهيج بشرتك أكثر مما تعتقد، كما أشارت طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية الدكتورة ميشيل جرين،إلى أن الأشخاص المصابون بحب الشباب يميلون إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررة مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من القليل من حب الشباب أو لا يعانون منه على الإطلاق، تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة الخبز والبسكويت والحبوب والمكرونة ، يمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة والمعالجة بانتظام إلى زيادة مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بسرعة ، مما يشير بعد ذلك إلى قيام البنكرياس بإفراز الأنسولين ، مما يتسبب في إنتاج الجسم لمزيد من الزيت مما يؤدي بعد ذلك إلى ظهور حب الشباب.

شرب حليب البقر يؤدى لظهور حب الشباب:

يوجد حوالي 12 جرامًا من الكربوهيدرات في كوب من حليب البقر بنسبة 1٪ وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، قد يتسبب اللاكتوز ، وهو السكر الطبيعي والكربوهيدرات الرئيسية في حليب البقر ، في إصابة الناس بانفجار الجلد، يعاني حوالي 65٪ من سكان العالم من انخفاض في القدرة على هضم اللاكتوز بعد الرضاعة ، وهو ما قد يكون السبب في أن بشرتك تتفاعل بشكل سيء مع منتجات الألبان.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن البروتينين الرئيسيين في الحليب ، مصل اللبن والكازين ، يحفزان هرمونات النمو في العجول، قد ينتج عن المشروب نفس التأثير على البشر أيضًا ومع ذلك ، عندما تحاول أجسامنا تحطيم هذه البروتينات ، يكون هناك هرمون يسمى IGF-1 - ومن المعروف أنه يسبب تهيج الجلد ومن المثير للاهتمام ، أن الحليب الخالي من الدسم يبدو أنه السبب الأكبر في ظهور الحبوب ، وفقًا لمراجعة عام 2014 في مجلة علم الأمراض الجلدية والتجميلية .

تتسبب الحلوى في إتلاف الكولاجين الموجود في بشرتك:

تناول الحلوى يدمر الكولاجين في البشرة، تساهم الأطعمة التي تحتوي على السكر الأبيض في تكوين ما يسمى بالمنتجات النهائية للجليكشن المتقدمة (AGEs) ، والتي تتكون عندما يتحد البروتين أو الدهون مع السكر مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف الكولاجين.