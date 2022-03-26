شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية والهند توقعان على اتفاقية لإنشاء مركز للطب التقليدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت منظمة الصحة العالمية وحكومة الهند اتفاقية لإنشاء مركز منظمة الصحة العالمية العالمي للطب التقليدي، يهدف مركز المعرفة العالمي للطب التقليدي، المدعوم باستثمار بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من حكومة الهند، إلى تسخير إمكانات الطب التقليدي من جميع أنحاء العالم من خلال العلوم والتكنولوجيا الحديثة لتحسين صحة الناس وكوكب الأرض.

يقدر أن حوالي 80% من سكان العالم يستخدمون الطب التقليدي، حتى الآن، أبلغت 170 دولة من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية عن استخدام الطب التقليدي، وقد طلبت حكوماتهم دعم منظمة الصحة العالمية في إنشاء مجموعة من الأدلة والبيانات الموثوقة حول ممارسات ومنتجات الطب التقليدي.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "بالنسبة للعديد من الملايين من الناس حول العالم، يعتبر الطب التقليدي هو المنفذ الأول لعلاج العديد من الأمراض، مضيفا، "إن ضمان حصول جميع الأشخاص على العلاج الآمن والفعال هو جزء أساسي من مهمة منظمة الصحة العالمية، وسيساعد هذا المركز الجديد على تسخير قوة العلم لتقوية قاعدة الأدلة الخاصة بالطب التقليدي، أنا ممتن لحكومة الهند على دعمها، ونتطلع إلى إنجاحه".

وأضاف، يصف مصطلح الطب التقليدي المجموع الكلي للمعارف والمهارات والممارسات التي استخدمتها الثقافات الأصلية والمختلفة بمرور الوقت للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والعقلية وتشخيصها وعلاجها، يشمل انتشارها الممارسات القديمة مثل الوخز بالإبر وطب الأيورفيدا والخلطات العشبية بالإضافة إلى الأدوية الحديثة، مؤكدا، لكن اليوم، لا تدمج الأنظمة والاستراتيجيات الصحية الوطنية بشكل كامل ملايين العاملين في الطب التقليدي، والدورات التدريبية المعتمدة، والمرافق الصحية، والنفقات الصحية، "إنه لمن المشجع معرفة المزيد عن توقيع اتفاقية البلد المضيف لإنشاء المركز العالمي للطب التقليدي (GCTM).

قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن الاتفاقية بين الهند، ومنظمة الصحة العالمية لإنشاء WHO-GCTM في جامناجار، وجوجارات، هي مبادرة جديرة بالثناء، من خلال المبادرات المختلفة، كانت حكومتنا بلا كلل في سعيها لجعل الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، قد يساعد المركز العالمي في جامناجار في تقديم أفضل حلول الرعاية الصحية للعالم "، موضحا، إن الطب التقليدي هو أيضا مكان بارز بشكل متزايد في عالم العلم الحديث.

وقال، حوالي 40% من المنتجات الصيدلانية المعتمدة المستخدمة اليوم مستمدة من مواد طبيعية، مما يبرز الأهمية الحيوية للحفاظ على التنوع البيولوجي والاستدامة، على سبيل المثال، اعتمد اكتشاف الأسبرين على تركيبات الطب التقليدي باستخدام لحاء شجرة الصفصاف، وتم تطوير حبوب منع الحمل من جذور نباتات اليام البرية، واستندت علاجات سرطان الأطفال إلى وسائل طبيعية، وبدأ البحث الحائز على جائزة نوبل حول مادة الأرتيميسينين لمكافحة الملاريا بمراجعة نصوص الطب الصيني القديم، كان هناك تحديث سريع للطرق التي يتم بها دراسة الطب التقليدي، يستخدم الذكاء الاصطناعي الآن لرسم خريطة للأدلة والاتجاهات في الطب التقليدي وللفحص المنتجات الطبيعية للخصائص الدوائية، يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدراسة نشاط الدماغ واستجابة الاسترخاء التي تعد جزءًا من بعض علاجات الطب التقليدي مثل التأمل واليوجا، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل متزايد للصحة العقلية والرفاهية في الأوقات العصيبة.

وأوضح، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث استخدام الطب التقليدي أيضًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والفصول عبر الإنترنت وغيرها من التقنيات، سيتم إنشاء مركز منظمة الصحة العالمية الجديد في جامناجار بالهند، بينما سيكون جامناجار بمثابة المحور، يتم تصميم المركز الجديد لإشراك جميع مناطق العالم، وسيركز على بناء قاعدة أدلة قوية للسياسات والمعايير المتعلقة بممارسات ومنتجات الطب التقليدي ومساعدة البلدان على دمجها حسب الاقتضاء في أنظمتها الصحية وتنظيم جودتها وسلامتها لتحقيق التأثير الأمثل والمستدام.

وأضاف، يركز المركز الجديد على 4 مجالات استراتيجية رئيسية: الدليل والتعلم، البيانات والتحليلات، الاستدامة والإنصاف، والابتكار والتكنولوجيا لتحسين مساهمة الطب التقليدي في الصحة العالمية والتنمية المستدامة، سيتم الإطلاق الموقع للمركز العالمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية للطب التقليدي في جامناجار، جوجارات، الهند في 21 أبريل 2022.