نصائح لتقليل مخاطر آلام المعدة.. ابرزها الرياضة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

قد يشكو الأطفال وايضاً البالغين من ألم في البطن من وقت لآخر، الآلام الخفيفة قد تكون غير خطيرة وتزول الأعراض خلال يوم أو يومين ويمكن السيطرة عليها فى المنزل ولكن إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن أو كان يعاني من آلام في المعدة بالإضافة إلى القيء المتكرر فهذه حالة طوارئ تحتاج إلى تدخل طبى فورى.

ويبدأ ألم البطن الحاد عادة فجأة ويزداد سوءاً بسرعة، وقد يكون نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها رد فعل تحسسي على الطعام، أو التسمم الغذائي، ضغط عصبي، ارتجاع المريء، الإمساك، وذلك حسب ما ذكره موقع “Harvard health”.

ويقترح الأطباء أيضاً تغييرات في العادات الغذائية للطفل لتخفيف الأعراض المتعلقة بردود الفعل الغذائية أو عدم تحمل الطعام وحركات الأمعاء، في حالات أخرى مثل التهاب الزائدة الدودية أو التواء المبيض أو الخصية أو صدمة البطن أو انسداد الأمعاء، فإن الجراحة تعمل كخيار أفضل.

قد لا يكون من الممكن دائماً الوقاية من آلام البطن ومع ذلك، يمكنك اتباع هذه الاحتياطات لتقليل مخاطر بعض الحالات التي تؤدي إلى آلام في المعدة أبرزها:

ـ حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من الماء في يوم واحد.

ـ تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

ـ كن نشيطًا بدنياً وقم بإجراء تمارين مناسبة للعمر بانتظام.

ـ تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تسبب عسر الهضم أو الغازات.

ـ استهلك نظاماً غذائياً غنياً بالألياف ومتوازناً، أدخل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في جميع الوجبات.

ـ يمكن أن يحدث ألم في البطن بسبب مشاكل طفيفة أو خطيرة.