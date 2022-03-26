إليك بعض المشروبات الصحية في الربيع

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يوجد شيء اسمه طعام “سيئ”، هناك بعض الأطعمة المغذية أكثر من غيرها، لذا فإن كنت تبحث عن أفكار لوجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء السريع للمواسم المختلفة وفى فصل الربيع خاصة فهذا هو الوقت المناسب أكثر من أي وقت مضى للتركيز على صحتك العامة وعافيتك من خلال وضع نظامك الغذائي مع أفضل الأطعمة الموسمية الرائعة.

الطماطم:

يعطي الليكوبين لونها الأحمر الفاتح ويساعد على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية للشمس، تحتوي الطماطم أيضًا على البوتاسيوم والفيتامينات B وE وغيرها من العناصر الغذائية المعروفة بخفض ضغط الدم.

البطيخ:

الماء العالي في البطيخ يبقيك باردًا ورطبًا، سيبقيك نفس المحتوى المائي العالي أيضًا تشعر بالشبع، كمكافأة إضافية في الصيف، يحتوي البطيخ أيضًا على مادة الليكوبين، التي تحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس.

البرتقال:

عادة تفقد البوتاسيوم من خلال العرق، مما يعرضك لخطر الإصابة بتقلصات العضلات، لذا فإن تناول البرتقال يجدد إمدادك ويبقي تقلصات العضلات بعيدًا، كما يحتوي أيضًا على حوالي 80٪ من الماء، لذا فإن تناول شرائح قليلة من العصير سيبقيك رطبًا خلال أيام الصيف الأكثر تعرقًا.

زبادي:

يوصي خبراء الصحة العامة بعلامات تجارية منخفضة الدهون وعالية البروتين، مثل الزبادي اليوناني الخالي من الدسم، الذي يحتوي على ضعف بروتين الزبادي العادي قليل الدسم، يضيف أيضًا جرعة من البروبيوتيك والبكتيريا المفيدة التي تحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

كرفس:

يساعدك على فقدان الوزن الزائد من الماء دون التسبب في الجفاف، مما يؤدي إلى طرد الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك، مما يقلل انتفاخ معدتك.

الشمام:

يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والملح، يعد عسر الهضم من المشكلات الصحية الرئيسية التي نواجهها في الصيف، كما أنه قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الإمساك، يحتوي الشمام على الكثير من الماء في المقام الأول، ثم مضادات الأكسدة وفيتامين C.