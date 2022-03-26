ما هي الفوائد الصحية للأناناس.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

الأناناس هي فاكهة استوائية صحية مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، كما وتحمي من الالتهابات والأمراض، وعادة ما يتم تناولها مخبوزة أو مشوية أو مقطعة حديثاً.

فاكهة الأناناس المشهورة بمذاقها المتميز، ويعشقها الأطفال والكبار وتحتوي على البروميلين والألياف الغذائية الذائبة وغير الذائبة، وعلى العديد من الفيتامينات؛ مثل فيتامين A، فيتامين C، بيتا كاروتين، فيتامين B5، والعديد من المعادن مثل” البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الكالسيوم”، ورغم ذلك فهي ليست غنية بالسعرات الحرارية.

تعرف على الـ8 فوائد صحية رائعة للأناناس:

1- محملة بالعناصر الغذائية:

الأناناس منخفض السعرات الحرارية ولكنه يحتوي على عنصر غذائي مثير للإعجاب.

يحتوي كوب واحد فقط “165 جرام” من قطع الأناناس على العناصر الغذائية، والأناناس غني بشكل خاص بفيتامين C والمنجنيز، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

2- يحتوي على مضادات الأكسدة:

المقاومة للأمراض الأناناس ليس فقط غنياً بالمغذيات ولكنه غني أيضاً بمضادات الأكسدة الجزيئات التي تساعد جسمك على درء الإجهاد التأكسدي، الأناناس مصدر غني بمضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

3- قد يساعد على الهضم:

غالبًا ما تجد الأناناس يتم تقديمه جنبًا إلى جنب مع اللحوم والدواجن في بلدان مثل البرازيل، يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهي مجموعة من الإنزيمات الهاضمة التي قد تساعد في تكسير البروتين وتساعد على الهضم.

4- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان :

السرطان مرض مزمن يتميز بنمو الخلايا غير المنضبط. يرتبط تقدمه بشكل شائع بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن ، ويحتوي الأناناس على مركبات مثل البروميلين التي قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية.

5- قد يعزز المناعة مضادة للالتهاب:

تم استخدام الأناناس في الطب التقليدي لعدة قرون، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات مثل البروميلين التي قد تحسن المناعة وتقليل الالتهاب.

6- قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل:

يصيب التهاب المفاصل أكثر من 54 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها، توجد أنواع عديدة من التهاب المفاصل ، ولكن معظمها ينطوي على التهاب المفاصل .

7- قد يسرع الشفاء بعد الجراحة أو التمارين الشاقة:

قد يؤدي تناول الأناناس إلى تقليل الوقت المستغرق للتعافي من الجراحة أو التمرين، بينما تساعد هذه الفاكهة على تجديد مخازن الكربوهيدرات بعد التمرين ، فإن بعض فوائدها ترجع أيضًا إلى الخصائص المضادة للالتهابات في البروميلين .

8- سهلة الإضافة إلى نظامك الغذائي:

الأناناس حلو ومريح ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي، يمكنك الاستمتاع بالأناناس بمفرده أو في العصائر.