علاجات طبيعية وفعالة للانتفاخ

بيروت - نادين محمد - يحدث الانتفاخ عندما يتضخم البطن ويشعر المرء بالامتلاء والضيق. الانتفاخ شائع ويعاني معظم الناس منه في مرحلة ما من حياتهم.

يحدث عادةً الانتفاخ بسبب تراكم الغازات في مكان ما في الجهاز الهضمي . ما يتسبب في أن تبدو البطن أكبر من المعتاد ، وقد يشعر الشخص أيضًا بألم.

تراكم الغازات في المعدة والأمعاء

عدوى

عسر الهضم

احتباس السوائل

إمساك

الاضطرابات المزمنة

التهاب المعدة

الأدوية

عدم التوازن الهرموني

اضطرابات أمراض النساء

نمو البكتيريا المعوية الدقيقة

علاجات فعالة للانتفاخ:

عادة ما يتم علاج الانتفاخ بأمان في المنزل ، وتشمل بعض العلاجات:

1- تغيير النظام الغذائي

هناك بعض الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، لذا حاولي التخلص من هذه الأطعمة، مثل الثوم والبصل والفول والعدس والهليون والقمح.

كذلك، منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الرائب لها تأثير يسبب الانتفاخ لأن بعض الناس لا يستطيعون هضم اللاكتوز.

2- تناول أطعمة غنية بالألياف

ثبت أن أنواعًا معينة من الأطعمة تقلل الانتفاخ عن طريق المساعدة في الهضم ، وطرد المياه الزائدة والمساعدة في تقليل احتباس السوائل. في ما يلي بعض الأطعمة التي تساعد في

تقليل الانتفاخ:

الألياف - تشمل البروكلي ، التوت الأسود ، دقيق الشوفان ، الأفوكادو ، الكمثرى.

البوتاسيوم - يشمل الموز، السبانخ ،البطاطا الحلوة ،الفاصوليا البيضاء ، الرمان السلمون والأفوكادو.

الأطعمة المضادة للالتهابات - تشمل الكرفس، البنجر ، التوت ، الأناناس ، الجوز ، بذور الشيا ، زيت جوز الهند ، والخضروات الورقية الخضراء.

المغنيسيوم، يخفف الانتفاخ الناتج عن الإمساك. يمكن أن تشمل في الغالب الخضار الورقية مثل السبانخ والسلق والموز والتين والشوكولاتة الداكنة واللوز والفاصوليا السوداء وبذور اليقطين

البروبيوتيك - تساعد في رفع مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء والتي تساعد في الهضم. يشمل الزبادي.

الأطعمة المدرة للبول - تتخلص من السوائل غير المرغوب فيها في الجسم. تشمل الليمون وخل التفاح والشوفان والزنجبيل وعصير التوت البري والباذنجان والطماطم والخيار والبطيخ.

3- مشروبات تعالج الانتفاخ

الماء - احصلي على الجرعة اليومية الموصى بها من كمية الماء وتأكدي دائمًا من شرب كوب من الماء قبل نصف ساعة من وجباتك وبعدها.

شاي النعناع - النعناع يساعد على الهضم ويساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق علاج الالتهابات في الجهاز الهضمي.

خل التفاح - يساعد في المساعدة على الهضم.



ماء الليمون - يساعد ماء الليمون في المساعدة على الهضم. تناوله معدة فارغة يساعد في تخفيف الانتفاخ.

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