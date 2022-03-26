شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخضروات الورقية للحفاظ على صحة دماغك والوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابة أحد الوالدين بمرض الزهايمر لا يعنى أنك ستصاب به أيضًا لأنه يتعلق أكثر بطفرات جينية معينة تنتقل، ولكن من الطبيعي تمامًا أن يرغب الأشخاص الذين لديهم آباء مصابين بمرض الزهايمر في بذل كل ما في وسعهم لتقليل فرصهم في الإصابة بالمرض، واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لرعاية عقلك مع تقدمك في العمر هي الطعام الذي تتناوله ، وفقا لما أكدته خبيرة التغذية الأمريكية ليزا يونج ، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

وقالت خبيرة التغذية: "عنندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي ومرض الزهايمر ، فإن بعض الأطعمة قد تدعم وظيفة الذاكرة وصحة الدماغ ، لذلك اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات الورقية والفواكه الملونة والحبوب الكاملة ، ونظامًا يحتوي على نسبة منخفضة من اللحوم الحمراء والأطعمة فائقة المعالجة. "

وأضافت أن الخضروات الورقية (السبانخ ، واللفت ، والخضر الصغيرة ، والخس ، وما إلى ذلك) مهمة بشكل خاص لصحة دماغك، هذه الخضر غنية بمضادات الأكسدة ، وفيتامينات A و C ، وحمض الفوليك ، الذي يعزز صحة الدماغ.

وأشارت إلى أن الخضروات الورقية مليئة بالفيتامينات المهمة ، أحدها حمض الفوليك هو فيتامين ب طبيعي تحتاجه أجسامنا لوظيفة الخلايا السليمة ، فضلاً عن تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

تشير مراجعة واحدة من Proceedings of the Nutrition Society إلى أن الفولات وفيتامينات ب ضرورية لصحة الدماغ في كل فئة عمرية ، من الرضع إلى كبار السن، فيتامين ب مفيد بشكل خاص لتحسين صحة دماغك في عملية الشيخوخة.

وقالت يونج: "قد يؤثر حمض الفوليك بشكل إيجابي على الوظيفة الإدراكية، إنه مهم من أجل الأداء السليم للجهاز العصبي ككل ، لذا فإن نقص هذا الفيتامين قد يساهم في شيخوخة الدماغ."

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Neurology على 960 بالغًا (مع عدم وجود علامات حالية للخرف) أن أولئك الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من الخضر الورقية كل يوم يعانون من مشاكل أقل في التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة مقارنة بأولئك الذين لم يأكلوا الكثير من الخضر الورقية.

من الآمن أن نقول إن تناول الخضروات الورقية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة دماغك ، خاصة إذا كنت تعتقد أنه من المحتمل أن يكون مرض الزهايمر متوارثًا في عائلتك.