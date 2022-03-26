شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكولسترول والسكر فى الثلاثينات من العمر يؤدى لزيادة الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع CNN الاخبارى، عن أنه قد يؤدي ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر في الدم في الثلاثينيات من العمر إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بعد عقود من العمر، وفقًا لدراسة جديدة، وجدت الدراسة أن النوم أقل من 6 ساعات في الليلة في منتصف العمر يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30%

قال كبير مؤلفي الدراسة ليندسي فارير، رئيس علم الوراثة الطبية الحيوية في جامعة بوسطن، علم الوراثة الطبية الحيوية، "لقد أظهرنا لأول مرة أن الارتباطات بين مستويات الكوليسترول والجلوكوز والمخاطر المستقبلية لمرض الزهايمر تمتد في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقًا"، مضيفا، "مقابل كل 15 نقطة يرتفع فيها السكر في الدم، يرتفع خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 14.5% في وقت لاحق من الحياة" .

وأضاف الدكتور ريتشارد إيزاكسون، مدير عيادة الوقاية من مرض الزهايمر في مركز صحة الدماغ في كلية شميدت بجامعة فلوريدا أتلانتيك: "تمنحنا هذه الدراسة مزيدًا البيانات التي قد نحتاجها للبدء في أقرب وقت ممكن في مكافحة مرض الزهايمر".

أكد إيزاكسون: "إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد لا يسبب مرض الزهايمر، لكنه يضغط على زر التقدم السريع لعلم الأمراض والتدهور المعرفي"، "هناك أيضًا علاقة بين مرض السكري وتطور علم أمراض الأميلويد، تُعد لويحات بيتا أميلويد في الدماغ إحدى العلامات المميزة لمرض ألزهايمر، جنبًا إلى جنب مع تشابك بروتين يسمى تاو.

الكولسترول وسكر الدم

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 عامًا والذين لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية، وهو نوع من الكوليسترول الموجود في الدم، ومستويات منخفضة من "الكوليسترول الجيد" يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة ، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من حياتهم. .

وأضاف، إن الارتباط لم يظهر في الفئات العمرية الأكبر سنا، ربما لأن كبار السن يعالجون من الكوليسترول بشكل أكثر قوة، ووفقا للدراسة، ارتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم بين سن 50 و 61 بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال إيزاكسون: "مثل أي مرض مزمن للشيخوخة - ارتفاع الكوليسترول والنوبات القلبية والسكتات الدماغية تبدأ جميعها في صمت قبل عقود من ظهورها.

وتابع: إن "الشيء الفريد في الدراسة هو العينة الكبيرة من الأفراد التي يتم فحصها كل أربع سنوات أو نحو ذلك، بدءًا من سن 35، ويتم متابعتها في العمر الذي قد يحدث فيه تشخيص مرض الزهايمر".

كانت هناك بعض الأخبار السارة من الدراسة: يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 عامًا تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 15.4% إذا رفعوا البروتين الدهني عالي الكثافة، أو HDL ، بمقدار 15 ملليجرام لكل ديسيلتر، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 60 عامًا والذين رفعوا مستوى HDL لديهم قللوا من مخاطر الإصابة بنسبة 17.9%.

يُطلق على البروتين الدهني عالي الكثافة اسم "الكوليسترول الجيد" لأنه يجمع المواد السيئة العائمة في مجرى الدم ويأخذها إلى سلة المهملات (الكبد) ، حيث يتم طردها من الجسم، ينص مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي على أن المستويات العالية من HDL يمكن أن تحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية، يجب أن تكون مستويات HDL على الأقل 40 ملليجرام لكل ديسيلتر للرجال، و 50 ملليجرام لكل ديسيلتر للنساء، وفقًا لعيادة كليفلاند .

تشير الدراسات إلى أن الحالة الصحية السيئة لدى المراهقين وفى العشرينيات من العمر تزيد من خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

قال إيزاكسون إن الأشخاص الذين يرغبون في معالجة الكوليسترول لديهم يجب أن يعملوا بعناية مع طبيب القلب الوقائي وطبيب الأعصاب، حيث توجد العديد من الفروق الدقيقة في كيفية قياس نسبة الدهون في الدم والأدوية الأفضل.

وأوضح، إن الأشخاص الذين هم في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر يحتاجون إلى قياس نسبة الدهون في الدم لديهم، هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستكتشف بها أي مشاكل"، لكن الكثير من الناس في هذا العمر يشعرون أنهم بصحة جيدة ويقولون، لماذا أحتاج إلى زيارة الطبيب طوال الوقت؟ لذلك من التشجيع للناس أن يبدؤوا بإجراء فحوصات منتظمة في تلك الفترة من حياتهم .