شكرا لقرائتكم خبر عن الكرفس والبرتقال أبرزها.. 7 مشروبات صحية فى الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد شيء اسمه طعام "سيئ"، هناك بعض الأطعمة المغذية أكثر من غيرها، لذا فإن كنت تبحث عن أفكار لوجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء السريع للمواسم المختلفة وفى فصل الربيع خاصة فهذا هو الوقت المناسب أكثر من أي وقت مضى للتركيز على صحتك العامة وعافيتك من خلال وضع نظامك الغذائي مع أفضل الأطعمة الموسمية الرائعة.

الطماطم:يعطي الليكوبين لونها الأحمر الفاتح ويساعد على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية للشمس، تحتوي الطماطم أيضًا على البوتاسيوم والفيتامينات B وE وغيرها من العناصر الغذائية المعروفة بخفض ضغط الدم.

البطيخ: الماء العالي في البطيخ يبقيك باردًا ورطبًا، سيبقيك نفس المحتوى المائي العالي أيضًا تشعر بالشبع، كمكافأة إضافية في الصيف، يحتوي البطيخ أيضًا على مادة الليكوبين، التي تحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس.