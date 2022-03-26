شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب واقيات للرجال.. عقار محتمل تحت التجربة البشرية نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريق من العلماء الأمريكيون إنهم طوروا وسيلة منع حمل للذكور كانت فعالة بنسبة 99٪ في الفئران ولم تسبب آثارًا جانبية ملحوظة، ومن المتوقع أن يدخل العقار التجارب البشرية بحلول نهاية هذا العام.

ووفقا لتقرير موقع " euronews، سيتم تقديم النتائج في اجتماع الربيع للجمعية الكيميائية الأمريكية ، وتمثل خطوة رئيسية نحو التوسع في خيارات تنظيم النسل للرجال.

منذ أن تمت الموافقة على حبوب منع الحمل لأول مرة في الستينيات ، كان الباحثون مهتمين بما يكافئها من الذكور.

ووفقا للباحثين في جامعة مينيسوتا: "أظهرت دراسات متعددة أن الرجال مهتمون بمشاركة مسؤولية تحديد النسل مع شركائهم" - ولكن حتى الآن ، لم يكن هناك سوى خيارين فعالين متاحين: الواقي الذكري أو قطع القناة الدافقة.

تستخدم حبوب منع الحمل الأنثوية الهرمونات لتعطيل الدورة الشهرية ، والجهود التاريخية لتطوير مكافئ ذكر استهدفت هرمون التستوستيرون الذكري.

لكن المشكلة في هذا النهج هي أنه تسبب في آثار جانبية مثل زيادة الوزن والاكتئاب وزيادة مستويات الكوليسترول المعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

حبوب منع الحمل الأنثوية لها أيضًا آثار جانبية، بما في ذلك مخاطر تخثر الدم - ولكن بما أن المرأة تواجه الحمل في حالة عدم وجودها منع الحمل، يختلف حساب المخاطر.

5 سنوات في السوق؟

عند تناوله عن طريق الفم لذكور الفئران لمدة أربعة أسابيع، قلل YCT529 بشكل كبير من عدد الحيوانات المنوية وكان فعالًا بنسبة 99 % في منع الحمل في تجربة التزاوج.

راقب الباحثون الوزن والشهية والنشاط العام، ولم يجدوا أي آثار سلبية واضحة، على الرغم من أن الفئران بالطبع لا يمكنها الإبلاغ عن الآثار الجانبية مثل الصداع أو تغيرات الحالة المزاجية.

بعد أربعة إلى ستة أسابيع من تركهم الدواء، يمكن للفئران أن تلد مرة أخرى صغارًا.

حصل الفريق على تمويل من المعاهد الوطنية للصحة ومبادرة منع الحمل للذكور، لبدء التجارب البشرية بحلول الربع الثالث أو الرابع من عام 2022.

كان السؤال المستمر حول حبوب منع الحمل للرجال في المستقبل هو ما إذا كانت النساء ستثق في الرجال لاستخدامها، لكن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن معظم النساء سيكون لديهن ثقة في شركائهن، وقد أشارت أعداد كبيرة من الرجال إلى أنهم سيكونون منفتحين على الدواء.

"ستضيف موانع الحمل للرجال إلى مزيج الأساليب ، وتوفر خيارات جديدة تسمح للرجال والنساء بالمساهمة بأي طريقة يرونها مناسبة لاستخدام وسائل منع الحمل" ، كما تقول مبادرة منع الحمل غير الربحية للذكور ، والتي تشارك في جمع التبرعات والدعوة.