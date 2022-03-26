الى مرضى الغدّة الدرقية.. ما هو النظام الغذائي الأمثل؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - يعاني العديد من الناس، لا سيما النساء، من قصور الغدة الدرقية التي تؤثر على وظائف عديدة في الجسم، وتسبب مشاكل صحية كثيرة اذا لم يتمّ علاجها. ويتطلب الجسم الدرقي نظاماً غذائياً خاصاً وبرنامجاً للتمرين.

اذ انّ الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، يكون الأيض لديهم أبطأ، ويحرقون سعرات حرارية أقل أثناء الراحة.. قد تزيد عملية التمثيل الغذائي البطيئة من مستويات الكوليسترول في الدم، وتجعل من الصعب فقدان الوزن، إذا وجدتِ صعوبة في الحفاظ على وزنك، مع قصور الغدة الدرقية؛ فحاولي ممارسة تمارين القلب متوسطة أو عالية الشدّة.. يتضمّن ذلك تمارين مثل: المشي السريع، والجري، والمشي لمسافات طويلة، والتجديف.

يتضمن ريجيم الجسم الدرقي، العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الغدة الدرقية، وتشمل:

– اليود

اليود معدن أساسي ضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية.. يعدّ نقص اليود أقل شيوعاً لدى الأشخاص في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة؛ حيث يتوفر الملح المعالج باليود والمأكولات البحرية الغنية باليود على نطاق واسع.

إذا كنت تعانين من نقص اليود؛ ففكّري في إضافة ملح الطعام المعالج باليود إلى وجباتك، أو تناولي المزيد من الأطعمة الغنية باليود مثل: الأعشاب البحرية والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

– السيلينيوم

يساعد السيلينيوم على “تنشيط” هرمونات الغدة الدرقية، كما يحتوي هذا المعدن الأساسي أيضاً على فوائد مضادة للأكسدة.. تعدُّ إضافة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم إلى نظامك الغذائي، طريقة رائعة لزيادة مستويات السيلينيوم لديك، وهذا يشمل المكسرات البرازيلية والتونة والسردين والبيض والبقوليات.

– الزَنك

مثل السيلينيوم، يساعد الزنك الجسم على “تنشيط” هرمونات الغدة الدرقية.

يعدّ نقص الزنك نادراً في البلدان المتقدمة؛ حيث يوجد الزنك بكثرة في الإمدادات الغذائية.. ومع ذلك، إذا كنتِ تعانين من قصور الغدة الدرقية؛ فتناولي المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك مثل: المحار ولحم البقر والدجاج.

نموذج لبرنامج غذائي لأسبوع واحد

برنامج ريجيم الجسم الدرقي

يوم الإثنين

الفطور: توست بالبيض.

الغداء: سلطة الدجاج مع 2-3 حبات جوز برازيلي.

العشاء: دجاج مقلي مع الخضار يقدّم مع الأرز.

يوم الثلاثاء

الفطور: دقيق الشوفان مع ¼ كوب (31 غراماً) من التوت.

الغداء: سلطة سلمون مشوي.

العشاء: سمك مطبوخ بالليمون والزعتر والفلفل الأسود، يقدّم مع الخضار على البخار.

يوم الأربعاء

الفطور: توست بالبيض.

الغداء: بقايا طعام العشاء.

العشاء: أسياخ الروبيان، تقدّم مع سلطة الكينوا.

يوم الخميس

الإفطار: بودينغ الشيا – ملعقتان كبيرتان (28 غراماً) من بذور الشيا، 1 كوب (240 مل) من الزبادي اليوناني، ½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا، وشرائح الفاكهة من اختيارك، يُنقع في وعاء طوال الليل.

الغداء: بقايا طعام العشاء.

العشاء: لحم خروف مشوي، يقدّم مع الخضار المطبوخ على البخار.

يوم الجمعة

الإفطار: عصير الموز والتوت.

الغداء: ساندويتش سلطة دجاج.

العشاء: فاهيتا – شرائح لحم قليل الدهن، فلفل رومي، وصلصة – تُقدم في خبز التورتيلا بالذرة.

يوم السبت

الإفطار: بيض، مشروم وكوسا.

الغداء: سلطة التونة والبيض المسلوق.

العشاء: بيتزا متوسطية محلية الصنع، مغطاة بمعجون الطماطم والزيتون وجبنة الفيتا.

يوم الأحد

الفطور: عجة بالخضروات المختلفة.

الغداء: سلطة كينوا مع الخضار والمكسرات.

العشاء: ستيك مشوي مع سلطة جانبية.