اعراض امراض الربيع هل تتشابه مع كورونا.. اليكم الفرق

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

مع انطلاقة فصل الربيع في العشرين من مارس من كل عام، تتزايد تحذيرات الأطباء من أمراض حساسية الربيع، والتي تتشابه بنسبة كبيرة مع أعراض فيروس كورونا.

ولعل أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا:

آلام متفرقة في الجسم.

ارتفاع درجة الحرارة.

التهاب الحلق.

الشعور بحكة في الحلق.

العطس.

انسداد أو سيلان الأنف.

الشعور بصداع مزمن.

الشعور بالإرهاق.

ضيق في التنفس.

فقدان حاستي التذوق والشم.

أما أعراض الإصابة بحساسية الربيع:

الشعور بحكة أو دموع في العيون.

الشعور بسيلان أو انسداد الأنف.

السعال والعطس الشديد.

الشعور بصداع معظم الوقت.

الشعور بإرهاق.

التهاب في الحلق.

وأمام ذلك، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، أنه يمكن أن يؤدي كل من فيروس كورونا وحساسية الربيع إلى الإرهاق والسعال والصداع، بالإضافة إلى التهاب الحلق والعطس وحكة الحلق والعين.

أما الاختلاف فيكمن في أن ضيق التنفس الشائع في فيروس كورونا، وهو غير متواجد في حساسية الربيع، إلا إذا كان الشخص مريضاً بالربو، كما أن القشعريرة وارتفاع درجة الحرارة أكثر شيوعاً مع الإصابة بالفيروس كورونا عن حساسية الربيع.