دراسة توضح إختلاف أعراض مرض السكري بين الرجل والمرأة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 9:16 صباحًا

تختلف أعراض هذا المرض بحسب نوع جنس المريض المصاب.فبحسب ما قالت دراسة جديدة بجامعة كونكورديا إن طريقة تخزين الجسم للدهون تختلف بين المرأة والرجل، وأن تفاعلات هذه الدهون مع المناعة تجعل أصل مرض السكري مختلفاً بين الجنسين.

كما ويتوقع أن تقود هذه النظرة الجديدة إلى اختلاف طريقة علاج المرض مستقبلاً، وفي بحث جديد نشرته دورية “أوبيسيتي ريفيو”، راجعت الباحثتان كيري ديلاني وسيلفيا سانتوسا 200 ورقة بحثية تناولت طريقة تطور المرض.

وحسب ديلاني “يخزن الرجال والنساء الدهون في أماكن مختلفة ويرتبط السكري ارتباطاً وثيقاً بدهون البطن، كما وتميل النساء إلى تخزينها تحت الجلد مباشرة، وتعرف الدهون تحت الجلد أما عند الرجال فتُخزن حول الأعضاء وتسمى دهوناً حشوية”.وليس هكذا فقط بل وجد البحث أن الدهون تظهر سمات مختلفة لدى الرجال والنساء وتنمو بشكل مختلف، وتتشتت وتتفاعل مع الجهاز المناعي والالتهاب بشكل مختلف أيضاً.

كما أضافت ديلاني: “عند الرجال تتمدد الأنسجة الدهنية لأن الخلايا الدهنية تنمو حجما وعند النساء، تتكاثر هذه الخلايا ويزيد عددها ويتغير ذلك النمط مع فقدان هرمون الأستروجين مع سن اليأس عند المرأة، ويفسر ذلك سبب تعرض الرجال للإصابة بالسكري مبكراً أكثر من النساء”.

ويعتبر السكري أكثر الأمراض نمواً في العقود الماضية، وارتفع عدد ضحاياه حول العالم من 108 مليون في 1980 إلى 422 مليوناً في 2014، وتشهد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أكبر للمرض.