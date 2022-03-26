رجيم اليوغا وكيفية خسارة الوزن قبل رمضان

بيروت - نادين محمد - من المفيد التعرف على طريقة رجيم اليوغا الذي يساعد على تخسيس الوزن بحركات بسيطة قبل رمضان بأيام قليلة. ويمكن هذا من خلال تطبيق برنامج صحي ومتوازن وخال من الدهون الضارة ومن السكر المضاف. وتزداد اهمية هذا الرجيم حالياً بعدما اعلنت نوف المروعي، رئيسة اللجنة السعودية لليوغا، في حديث الى جريدة الشرق الاوسط، تعاون اللجنة مع وزارة التعليم السعودية من اجل نشر هذه الرياضة في المدارس. كما ذكرت ان اليوغا تساعد على الحفاظ على الصحة البدنية وخصوصاً لدى النساء والبنات. اذاً حان الوقت للتعرف على طريقة رجيم اليوغا لتطبيقه في اسرع وقت ممكن.

قواعد رجيم اليوغا



قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام، من المفيد معرفة كيفية تطبيق رجيم اليوغا لخسارة الوزن بحركات بسيطة ومن خلال اتباع برنامج غذائي وحياتي صحي. ويشار الى انه يمكن اعتماد هذه الحمية لمدة 3 ايام. ومن المهم ان يتم تطبيقها في موازاة ممارسة تمارين اليوغا مع الاستحمام بالماء الدافئ. ويقضي هذا الرجيم بدرجة اساسية بتناول الخضار والفواكه لأنها مأكولات تساعد على تنظيف الجسم وعلى جعل عملية الهضم اكثر سهولة. ومن الضروري في هذه الحالة ايضاً تناول 6 اكواب من العصير الطبيعي على ان يحتوي كل منها على 220 غ.

- 4 اكواب من عصير يحتوي على ثلث من عصير الغريب فروت، ثلث من عصير التفاح وثلث من عصير الجزر.

- كوب من عصير البرتقال.

- كوب من عصير الكرفس.

- كما من المفيد تناول القليل من الفلفل الحار خلال الوجبات.

برنامج رجيم اليوغا



يمكن اذاً تطبيق رجيم اليوغا لمدة لا تزيد على 3 ايام. وهو يعتبر من الانظمة الغذائية النباتية ويساعد على تنقية الجسم من البقايا والفضلات الضارة.

الفطور

- كوب من عصير الغريب فروت والتفاح والجزر.

- طبق من الخضار المطهوة على البخار مع القليل من الثوم والبصل والزنجبيل والكركم.

- طبق من السلطة الخضراء مع رشة من الزنجبيل والقليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

- ويمكن ايضاً خلال هذه الوجبة تناول الطماطم. لكن يجب عدم اضافة الملح.

وجبة خفيفة. كوب من عصير الغريب فروت والتفاح والجزر.



الغداء

- كوب من عصير الكرفس الطازج.

- سندويتش يحتوي على الخبز الكامل وجبنة نباتية وقطع من البصل والطماطم.

وجبة خفيفة. كوب من العصير الثلاثي الذي يحتوي على عصير الغريب فروت وعصير التفاح وعصير الجزر.

العشاء

- كوب من عصير البرتقال.

- طبق من الشمندر المطهو على البخار مع القليل من زيت الزيتون والاعشاب.

وقبل النوم واثناء تطبيق برنامج رجيم اليوغا لخسارة الوزن يجب شرب كوب من المزيج الذي يحتوي على عصير الغريب فروت وعصير التفاح وعصير الجزر. وهكذا يمكن فقدان الكيلوغرامات الزائدة من دون الحاجة الى اتباع حمية لمدة طويلة. لكن الافضل ان يترافق هذا مع ممارسة اليوغا وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً. ومن المهم ايضاً الحرص على النوم لما لا يقل عن 7 ساعات في كل ليلة.



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