شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنزيم كو Q10.. وما هي أهميته وتأثيره على الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنزيم Q10 ربما تكون أول مرة تسمع عنه، ولكن هو عبارة عن مادة كيميائية طبيعية موجودة في كل خلية بالجسم، ولها العديد من الفوائد التي سنتعرف عليها وفقا لسلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقارئه، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday.".

ما هو أنزيم كو Q10؟

هو مادة كيميائية متوفر في جميع خلايا الجسم، ولها دور فعال وقوي في أداء العديد من الوظائف المهمة للجسم، كزيادة الشعور بالطاقة، والتوازن والحفاظ علي صحة القلب.

ما هي الأطعمة الغنية بـ كو Q10؟

-زيت السمك.

-البيض.

-المكسرات.

-الحبوب الكاملة كالشوفان.

ما هي العوامل التي تؤثر علي أنزيم كو Q10؟

-التقدم في السن.

-أدوية تنظيم الكولسترول في الدم.

-الأمراض القلبية.

-السرطان.

-الزهايمر.

ما هي فوائد كو أنزيم CoQ10 علي الجسم؟

-يمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجة في اليوم.

-تعزيز صحة القلب، فالحفاظ علي مستوياتها طبيعية وجيدة تقلل من حدة الإصابة بأمراض القلب.

-الحفاظ علي صحة الأوعية الدموية، وأيضا تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.

-الحد من الإصابة بالتهابات في الجسم,

-الحفاظ علي صحة الخلايا في الجسم.