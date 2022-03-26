شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي لوجبة إفطار صحية غنية بالعناصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات التي يجب الاهتمام يتناولها يوميا، فهي مركز الطاقة اليومية، ولذا يجب تناولها يكون غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لإمداد بالفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة.

ونصح جميع خبراء التغذية بضرورة تناول وجبة إفطار لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع " nbcdfw " العديد من النصائح الصحية لوجبة إفطار مفيدة، ومنها:

-الحليب ومشتقاته:

يكنك تناول الزبادي في وجبة الإفطار فهو غني بالمواد الغذائية والبروتينات والكالسيوم الذي يحافظ علي صحة العظام، وأيضا يحتوي علي نسبة من البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم.

يمكن تناول الجبن القريش فهي قليلة السعرات الحرارية، وتحتوي علي البروتينات المهمة للجسم، والتي تساعد في شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، وأيضا تحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم.

-تناول الحبوب الصحية:

لا تفرط في تناول الحبوب الغير صحية والتي تحتوي علي نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك تناول التمر أو الزبيب أو عين الجمل، أو اللوز، فهي أطعمة مهمة لأنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، وتحافظ علي صحة الجهاز الهضمي.

-البيض:

يمكنك تناول البيض في وجبة الإفطار، فتناوله يقلل الشعور بالجوع لفترة زمنية طويلة، وأيضا يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، وينصح بإضافة العديد الخضروات كالسبانخ أو الفلفل إليه أثناء إعداده.