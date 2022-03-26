شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع شاي أعشاب مثلجة صحية.. منها شاي بالليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة من الأعشاب التي غالبا ما تكون باردة بطبيعتها ومن المعروف أنها توفر تأثيرا مبردا للجسم، وبالتالي تمنع حرارة الصيف، كما أنها تساعد على إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم وتنشيط العقل والجسم، في هذا التقرير، سنقدم لك قائمة بالأعشاب الصحية والمبردة، من الشاي المثلج والاستمتاع بالصيف، وفقا من نشر بموقع boldsky.

الشاي المثلج بلسم الليمون

هو عشب برائحة الليمون، ويشتهر بقدراته على التبريد والتهدئة في يوم صيفي حار، يمكن لشرب ليقلل بشكل فعال من حرارة الجسم وأعراض مثل الغثيان والدوار ويمكن أن يعزز المناعة بسبب وجود التانينات والبوليفينول.



الشاي المثلج بلسم الليمون

شاي مثلج الكركديه

هو عشب صيفي لأنه قد يساعد في خفض درجة حرارة الجسم بسبب تأثير التبريد، تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه لديه قدرات تروي العطش حيث يساعد في الحفاظ على الجسم رطبًا وممتلئًا بالكهرباء، والذي غالبا ما يفقد بسبب التعرق المفرط في الصيف.



شاي مثلج الكركديه

شاي النعناع المثلج

يحتوي على مركبات يسببها البرد والتي قد تساعد في تحفيز مستقبلات المعروف أنها تحفز الإحساس بالبرودة في الجسم، ومن المعروف أيضا أن هذه العشبة تعمل على موازنة إلكتروليتات الجسم من خلال توفير أيونات الصوديوم والبوتاسيوم الأساسية.



شاي النعناع المثلج

شاي الزنجبيل المثلج

يشتهر الزنجبيل بشكل أساسي بتأثيره شديد الحرارة، مما يعني أنه يمكن أن يزيد من حرارة الجسم ومع ذلك، فهو أيضًا معرق طبيعي، مما يعني أنه قد يعزز التعرق ويسبب إطلاق حرارة الجسم، وبالتالي تبريد الجسم في بيئة حارة.