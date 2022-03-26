شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختبارات حمل للنساء يجب ألا تفوتها إذا كنت فوق الثلاثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تحتاجين إلى إجراء فحوصات طبية منتظمة أثناء الحمل، فإن رعاية ما قبل الحمل ضرورية أيضًا، لا تدرك معظم النساء التخطيط لما قبل الحمل وسبب أهميته.

قبل أن تحملي ، يجب أن تعرفي أنك بصحة جيدة طبيًا ولائقة دون حدوث مضاعفات أساسية، إذا كنت تخططين للحمل في الثلاثينيات من عمرك وفقا لموقع " onlymyhealth" ، فإن فحص ما قبل الحمل يصبح أكثر أهمية مع المشكلات الطبية الناشئة عن الشيخوخة وتغيير نمط الحياة وزيادة مستويات التوتر

لماذا تعتبر رعاية ما قبل الحمل ضرورية؟

الفحص الطبي قبل الحمل له فوائد عديدة للزوجين. يمكن أن يوضح فحص ما قبل الحمل ما إذا كنت مستعدة لتحمل طفل أم لا وتقليل احتمالات الإجهاض أو أي عيوب خلقية في المستقبل، سيطلب منك طبيبك اتباع بعض التعليمات وإجراء بعض الاختبارات للنظر في حالتك الصحية الحالية.

يوصى بإجراء الاختبارات قبل الحمل

فيما يلي بعض اختبارات الفحص التي يجب إجراؤها قبل الحمل ، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 30 عامًا:

اختبار مسحة عنق الرحم

يساعد اختبار PAP في تشخيص سرطان عنق الرحم بين النساء، سيجري طبيب أمراض النساء مسحة على الجلد الداخلي لعنق الرحم لتجميع الخلايا ثم يفحصها تحت المجهر، يمكن للطبيب تحديد الخلايا ما قبل السرطانية بسهولة لبدء العلاج قبل انتشار السرطان.

تحاليل الدم قبل الحمل

سيصف لك طبيب أمراض النساء الخاص بك العديد من اختبارات الدم للتحقق من مستويات الحالات التالية:

الهيموجلوبين

نقص فيتامين D

مرض الدرن

فقر دم

اختبار الغدة الدرقية

يعد اختبار الغدة الدرقية أحد الاختبارات اللازمة قبل الحمل، يمكن أن تؤثر أمراض الغدة الدرقية بشكل مباشر على الخصوبة والدورة الشهرية. لذلك، يحتاج طبيبك إلى فحص مستويات الغدة الدرقية في جسمك، إذا كنت تعانين من قصور نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن الإمداد الخارجي بالغدة الدرقية سيساعدك على الإنجاب.

الحصبة الألمانية

قد تنخفض المناعة ضد الحصبة الألمانية مع مرور الوقت، لذلك، يجب أن تخضع لاختبار الأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كنت لا تزال محميًا ضده أم لا، يمكن أن تسبب الحصبة الألمانية الإجهاض أثناء الحمل، لذلك يجب أن تتلقى التطعيم بعد استشارة الطبيب، لا يمكن إعطاء التطعيم إلا قبل الحمل.

التهاب الكبد B و C.

يجب أن تخضع لفحص التهاب الكبد B لتجنب انتقال العدوى إلى مولودك الجديد، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فسيتم تطعيمك ضد العدوى قبل الحمل، يمكن للعديد من النساء أيضًا نقل العدوى إلى أخريات إذا كن يعانين من التهاب الكبد الوبائي سي. سيحاول طبيب أمراض النساء الخاص بك تقليل مخاطر نقل العدوى إلى الطفل أثناء الولادة.

الموجات فوق الصوتية قبل الحمل

يجب أن تخضع لفحص الموجات فوق الصوتية للأعضاء التناسلية والحوض للبحث عن حالات صحية مثل الانتباذ البطاني الرحمي والأورام الليفية وما إلى ذلك، إذا كنت تعانين من أي مشاكل تتعلق بالصحة الإنجابية ، فيمكن أن يساعدك العلاج المناسب على الحمل مع تقليل المضاعفات.

فصيلة الدم

فحص الدم ضروري للتعرف على فصيلة دم المرأة إذا لم تكن على علم بها. سيرى طبيب أمراض النساء ما إذا كان عامل الريسوس سلبيًا أم إيجابيًا. إذا حملت امرأة من فصيلة الدم Rh- طفلاً بشريك Rh + ، يمكن أن يعاني الطفل من مرض انحلال الدم ، مما يتسبب في تلف الدماغ والموت. إذا كنت من النوع Rh- ، فستتلقى حقنة Anti-D أثناء الحمل وحتى بعد الولادة.

بصرف النظر عن ذلك ، سيتم أيضًا اختبارك للعديد من اضطرابات الدم مثل الثلاسيميا ، الناتجة عن انخفاض إنتاج الهيموجلوبين، هناك احتمالية كبيرة لانتقال الحالة إلى الطفل، أيضًا ، اختبري نفسك ضد فيروس نقص المناعة البشرية من وقت لآخر لأن المرض يمكن أن يكون له نتائج وخيمة أثناء الولادة والرضاعة الطبيعية. إذا لم يتم تطعيمك مطلقًا ضد الحماق أو جدري الماء ، فيجب أن تخضع لفحص الأجسام المضادة لنفسه.

من الأفضل إنجاب طفل من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي مضاعفات مستقبلية لك ولطفلك، أخيرًا وليس آخرًا ، يجب تناول أقراص حمض الفوليك قبل الحمل بثلاثة أشهر.