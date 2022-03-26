شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرجل.. عوامل مفاجئة يمكن أن تخفض مستويات هرمون التستوستيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب التستوستيرون دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجسم المختلفة مثل كتلة العظام والعضلات والخصائص الجنسية والعقلية والجسدية والإنجابية والجنسية ، إلخ.

يتراوح المعدل الطبيعي لهرمون التستوستيرون بين 300 إلى 1000 نانوجرام / ديسيلتر وأي مستوى أقل من 300 نانوجرام / ديسيلتر ويقع في فئة مستوى هرمون التستوستيرون المنخفض.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى التالى وفقا لموقع " webmd:

تدهور صحة العضلات والعظام

انخفاض الرغبة الجنسية المعروف أيضًا باسم الدافع الجنسي

التغيرات السلبية في المزاج والسلوك

التعب المفرط وانخفاض الطاقة

اعراض ضعف الانتصاب والعقم

خطر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تعرض مستويات هرمون التستوستيرون لديك للخطر:

العمر: يمكن أن يكون العمر عاملاً مساهماً رئيسياً في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، يمكن أن تؤدي زيادة العمر إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وهو تقدمي بطبيعته.

التعرض لإصابة: يمكن أن تؤثر صدمة أو إصابة الخصيتين على مستويات هرمون التستوستيرون بشكل سلبي، يمكن أن يكون هذا بسبب إمداد الدم المتغير أو زيادة خطر الإصابة بعدوى.

كنت تعاني من زيادة الوزن أو نقصه: الوزن الصحي ضروري لصحة الجسم. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة أو نقص الوزن إلى تدهور وظيفة الهرمون وانخفاض مستويات teststerone في الجسم.

شرب الكثير من الكحول: هل أنت مستهلك منتظم للكحول؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن هذه العادة يمكن أن تعيق مستوى هرمون التستوستيرون لديك وتتسبب في انخفاضه بشكل كبير.

المعاناة من مرض مزمن: يمكن أن تتداخل العديد من الأمراض المزمنة سلبًا مع تخليق الهرمونات الصحية في الجسم، يمكن أيضًا أن يتأثر التستوستيرون، باعتباره هرمونًا بارزًا، بنفس الشيء.

زيادة مستويات هرمون التستوستيرون

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديك: