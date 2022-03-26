شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه صعوبة فى النوم؟.. اغفو لمدة دقيقتين باستخدام تقنية الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضمن الحصول على ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات متواصلة صحة للجسم ووظائفه، لكن البعض منا يمكن أن يقضي ساعات، يتقلب ويتقلب في السرير، فقط للعثور على تلك النافذة الصغيرة جدًا حيث يمكن لأجسادنا في الواقع أن تغفو.

على الرغم من أنه أمر مؤسف، فإن القدرة على النوم بمجرد أن يغفو المرء السرير أمر نادر الحدوث، ومع ذلك ، هناك دائما مخرج، إذا كنت تبحث عن تقنيات يمكن أن تساعدك على النوم ، فتحقق من طريقة النوم العسكرية وفقا لموقع " timesnownews"

طريقة النوم العسكرية

يعود أول تقنية النوم هذه إلى كتاب نُشر عام 1981 بعنوان "استرخ واربح: أداء البطولة". تهدف إلى مساعدة طياري البحرية الأمريكية على تلبية متطلبات نومهم والنوم في غضون دقيقتين، اكتسبت طريقة النوم السريعة شعبية نظرًا لكونها فعالة وفعالة.

قد تستغرق هذه التقنية ما يصل إلى ستة أسابيع لإتقانها، ولكن في حالة تمكن المرء من الحصول عليها ، يمكن أن ينام في غضون 120 ثانية (دقيقتان) أو حتى 10 ثوانٍ بعد الذهاب إلى السرير.

يمكنك القيام بطريقة النوم العسكري بالخطوات التالية :

ابدأ بإرخاء جسمك من الرأس إلى أخمص القدمين .

ابدأ في التخلص من التوتر من عضلات جبهتك وافعل ذلك حتى أصابع قدميك .

في نفس الوقت، صفِ ذهنك لمدة 10 ثوانٍ أثناء تنظيم أنفاسك .

إذا كنت تواجه مشكلة في تصفية رأسك ، كرر جملة"لا تفكر" لمدة 10 ثوانٍ .

هناك ثلاثة مجالات رئيسية يجب التركيز عليها أثناء ممارسة هذه التقنية:

تأكد من أنك تركز على أنفاسك وتنظمها .

استرخاء الجسم شرط أساسي .

اتخاذ خطوات لتهدئة واسترخاء العقل أمر ضروري للغاية .

فوائد طريقة النوم السريعة

فيما يلي بعض فوائد طريقة النوم العسكرية: