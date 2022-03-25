شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عصائر تحرق الدهون يجب إضافتها لنظامك الغذائي.. منها عصير البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، يوصى بتضمين الفاكهة الكاملة في النظام الغذائي، ولكن كوب من عصير الفاكهة والخضروات الطازجة يمكن أن يساعد في زيادة عملية حرق الدهون العصائر الطازجة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الصحية، في هذا التقرير نتعرف على 4 عصائر تعمل على حرق الدهون.

عصير الخيار

يمكن أن يساعد كوب من عصير الخيار مع بعض أوراق النعناع في الحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

العصير منخفض للغاية في السعرات الحرارية ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، فهو يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ويزودك بجرعة إضافية من العناصر الغذائية.

فاكهة الصيف الخضراء غنية بالبروتينات وفيتامين ج وك والمغنيسيوم، يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على بشرتك نظيفة وخالية من حب الشباب.

عصير البرتقال

يساعد عصير البرتقال الغني بفيتامين C و A والكالسيوم على حماية خلاياك من التلف، يمكن أن يساعد تضمين البرتقال في النظام الغذائي الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعالج الجروح ويجعل بشرتك تبدو ناعمة ومشرقة كما يمكن أن يعزز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالمرض يمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود فيه أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويجعلك تفقد الوزن بشكل أسرع.

عصير الرمان

الرمان غني بالحديد بشكل استثنائي، وهو عنصر غذائي يحتاجه الجسم لصنع الهيموجلوبين، الفاكهة الحمراء غنية أيضًا بحمض الفوليك وفيتامين K و E والبوتاسيوم، إلى جانب ذلك ، فإن الفاكهة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة والبوليفينول وحمض اللينولينيك المترافق.

يمكن أن يساعد تضمين هذا المشروب المنعش في نظامك الغذائي في تسريع عملية حرق الدهون وجعل بشرتك تبدو ناعمة ونضرة يساعد هذا العصير أيضًا في قمع الشهية.

عصير البطيخ

يتكون البطيخ من 70 % من محتواه من الماء، وهو فاكهة جيدة لزيادة مستوى استهلاكك اليومي من الماء، والبطيخ غني أيضًا بالأحماض الأمينية مثل: الأرجينين التي تساعد في حرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات. يمكن أن يكون البطيخ فاكهة ممتازة بعد ممارسة الرياضة، يمكن أن يساعدك على التغلب على التشنجات ومنع تقلصات العضلات.