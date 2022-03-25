شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائي الخاص بالأشخاص المعمرين.. فوق عمر الـ100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل فكرت في يوم من الأيام عن النظام الغذائي الخاص بالأشخاص المعمرين أي الذين تجاوزت أعمارهم الـ100 عام؟.. فإذا فكرت هل وصلت للإجابة الصحيحة؟..بكل تأكيد أنك لم تصل للإجابة الصحيحة إلا إذا بحثت كثيرا عن الأسباب.

وحول تقرير نشر في جريدة " نوفوستي " الروسية، أوضحت من خلاله عن النظام الغذائي المرتبطة بالأشخاص المعمرين، وكشف عنه العالم الأمريكي دان بوتنر ، الذي أكد أن الأشخاص المعمرين في إيطاليا واليابان وكوستاريكا، يتناولون الأغذية الغنية بالبقوليات، والحبوب الكاملة.

وأوضح العالم أن سكان هذه المناطق، تزيد أعمارهم بسبب نوعية الطعام الذين يتناولونه، وأيضا يرجع إلي امتناعهم عن تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون الضاره، والمسببة لارتفاع نسبة ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، وتتسبب في زيادة الوزن، وحدوث مشاكل في عضلة القلب.

وحول ذلك، نصح العالم، أنه يجب الامتناع عن تناول الأطعمة السريعة، والمعجنات، والأطعمة الغنية بالسكريات، والمياه الغازية، وتقليل كميات السكر المتناولة في اليوم.

وأضاف، أن اتباع النظام الغذائي المذكور، وأيضا الامتناع عن تناول الأطعمة المذكورة يعد من الحيل المسببة لتقليل فرص الإصابة والتعرض للإصابة بالأمراض المزمنة كمرض السكر، والقلب، والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، جميع هذه الأطعمة تعد سببا في قصر العمر.

كما أوصي العالم، بضرورة التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء لأن تتسبب في الإصابة بأمراض القلب، واللحوم المصنعة لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الأملاح، والمواد الحافظة.