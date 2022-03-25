شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القولون في شهر رمضان.. نصائح لتجنب مضاعفاته أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون من التعرض والشعور بألم شديدة في أسفل البطن، وتقلصات شديدة يصاحبها غازات وتحجر شديد في البطن، وهذا الأمر يعرضهم للشعور بالضيق الشديد خلال صيام شهر رمضان المبارك.

ماذا يجب أن يقوم بفعله الأشخاص المصابون بالقولون خلال الصيام؟..يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، التي يقدم العديد من النصائح التي تساعد في التخلص من تقلصات القولون أثناء الصيام، ومنها:

-خلال ساعات الصيام ماذا تفعل إذا شعرت بتقلصات البطن الناتجة عن القولون؟.. التنفس العميق أي أخذ شهيق وزفير بشكل منتظم هذه الحيلة تساعد علي تقليل ألم وتقلصات البطن، كما حث التقرير علي إمكانية القيام بتمارين اليوجا التي تساعد علي تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن ممارسة المشي يوميا يعد من الحيل الجيدة لمرضي القولون، فهو يقلل من حدة التقلصات ويحسن حركة الأمعاء.

-تناول كميات جيدة من الماء في الفترة بين الإفطار إلي السحور تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص التعرض لتقلصات البطن.

-أبتعد عن تناول الأطعمة السريعة في وجبة السحور.

-تناول أطعمة خفيفة وسهل الهضم في وجبة السحور.