شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات ضرورية لمعرفة أسباب زيادة الوزن.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من زيادة الوزن الغير مبررة؟..إذا عليك قراءه هذا التقرير للتعرف علي أهم وأفضل الاختبارات التي يجب عليك القيام بها للتعرف إذا كنت تعاني من علة ما، فستساعدك في اكتشافها ويتم علاجه والتخلص من الوزن الزائد.

وحول ذلك كشفت خبيرة التغذية وأخصائية الغدد الصماء الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، عن أفضل وأهم الاختبارات التي يجب إجرائها في حالة عدم القدرة علي فقدان الوزن بالرغم من إتباع الحيل المساهم في ذلك كممارسة الرياضة، وتناول أطعمة صحية، وذلك وفقا لحديثها في صحيفة "إزفيستيا".

وأوضحت خبيرة التغذية، أن إجراء الاختبارات لها هدفان رئيسيان، وهما تحديد أسباب السمنة، وتحديد مضاعفات السمنة أو المشكلات الصحية التي ربما تكون السبب في خفض الوزن.

وقدمت خبيرة التغذية الاختبارات ومنها:

-صورة دم كاملة، لتحديد مستوى الهيموجلوبين.

-تحليل دم كيميائي حيوي، لتحديد مستوى التمثيل الغذائي للحديد والكالسيوم والدهون في حمض اليوريك الذي يساعد في الكشف عن وجود مضاعفات مثل تصلب الشرايين والنقرس.

-وظائف الكلي والكبد، الذي يساهم في معرفة إذا كان هذا الشخص يعاني من الكبد الدهني أم لا.

-قياس نسبة فيتامين D في الجسم.

-تحليل هرمون الغدة الدرقية:

في حالة عدم الحصول على النتائج الجيدة والطبيعية، فقد يكون السبب في وجود اضطرابات هرمونية مسببة لثبات الوزن.

-تحليل عام البول.

-رسم القلب يعد من الإجراءات الضرورية.

-سونار علي البطن للكشف عن السمنة الداخلية وحصوات المرارة.