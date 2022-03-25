شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. نظامك الغذائي لتنظيم نسبته في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاتل الصامت، هذا التشبيه الذي توصل إليه الأطباء عن ارتفاع ضغط الدم، فهو من الأمراض المسببة لتعرض حياة الشخص لخطر كبير في حالة عدم مصاحبته، أو التعرف على أفضل الحيل التي تساهم في تنظيم نسبته في الدم.

فأشار التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أن المحافظة على ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع يرجع إلي اختيار وتحديد نوعية الطعام المتناول، ولذا قدم التقرير أفضل وأهم الأطعمة المسئولة عن ذلك، ومنها:

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي تعد خيارا غذائي رائع لمرضي ارتفاع ضغط الدم، ولذا يمكنك إضافة الفراولة والبرتقال، والبروكلي والكيوي والجريب فروت لنظامك الغذائي.

-الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

يعد من أفضل الحيل التي تساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد، ولذا يمكنك تناول البطاطا الحلوة، والجزر والسبانخ، والمكسرات لتنظيم نسبة البوتاسيوم في الجسم.

-الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم:

يعد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعدك في حماية الجسم من الشعور بالإجهاد، وأيضا يساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، ومن الأطعمة التي يحتوي عليها الجمبري، والدجاج.

-الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

يساهم الكالسيوم في تحسين ضغط الدم، والحد من التعرض لارتفاعه، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به ومنها البروكلي والفاصوليا والبازلاء.