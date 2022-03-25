طرق طبيعية لعلاج الإمساك في يومين

بيروت - نادين محمد -

يعتبر الإمساك من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي إزعاجًا؛ يحدث الإمساك عندما تكون حركات الأمعاء بطيئة ويصعب إخراج البراز.

يرتبط الإمساك غالبًا بالتغييرات في النظام الغذائي، وقلة تناول الألياف الغذائية ، ونقص الماء ، والآثار الجانبية الناتجة عن الأدوية، و عدم ممارسة رياضة.

أعراض الإمساك

تبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع

البراز جاف وصلب ومتكتل

صعوبة في التبرز

آلام في المعدة وتشنجات في البطن

الانتفاخ

غثيان

الشعور بعدم اكتمال عملية التبرز بعد الحركة

حموضة



فقدان الشهية

رائحة الفم الكريهة

إجهاد

حب الشباب

قرحة الفم

علاجات الإمساك

١- تجنب منتجات الألبان

يمكن أن يؤثر تناول منتجات الألبان على حركة الأمعاء. تظهر بعض الدراسات أن هذا يؤثر على البالغين والأطفال الذين لا يتحملون اللاكتوز. لذا فإن تجنب منتجات الألبان يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك والألم في إخراج البراز.

٢- البرقوق

يحتوي البرقوق على الألياف والسوربيتول وهو كحول سكر له تأثيرات ملين طبيعي مضاد للتبرز. الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان الموجودة في البرقوق تزيد من محتوى البراز والماء مما يساعد في تحفيز إفرازات الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء. لذا تناولي البرقوق (البرقوق المجفف) بانتظام ولكن باعتدال.

٣-البريبايوتيك

تشمل البريبايوتكس ألياف كربوهيدراتية غير قابلة للهضم. للبريبايوتكس آثارها من خلال تحسين صحة الجهاز الهضمي. تعمل ألياف البريبايوتك على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء ، مما يعزز البروبيوتيك ويحسن توازن بكتيريا الأمعاء. قد تساعد بعض البريبايوتكس في زيادة حركات الأمعاء ، فضلاً عن جعل البراز أكثر ليونة. تشمل الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس الثوم والبصل والموز والكراث والحمص.

٤- السبانخ

السبانخ غنية بالألياف والكالسيوم والفوسفور وحمض الأكساليك. كما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومكونات مختلفة تعمل على تطهير وإعادة بناء وتجديد القناة المعوية بأكملها. يمكن للشخص أن يدمج السبانخ في نظامه الغذائي من أجل الحفاظ على حركات الأمعاء سلسة والتخلص من الإمساك تمامًا.

٥- بذور الكتان

بذور الكتان هي واحدة من أغنى المصادر النباتية بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية. فهي غنية بالفينولات والفيتامينات مثل فيتامين هـ وك ، والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم. بذور الكتان لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. هي أيضا بمثابة ملين طبيعي. يمكن أن تكون الخاصية الملينة لبذور الكتان مفيدة جدًا في علاج حالات الإمساك الخفيفة إلى الشديدة الخطورة.

٦- التين

التين غني بالألياف ويعمل كملين طبيعي. كما أنه غني بالأنثوسيانين والبوليفينول. يتم استخدامه في الطب الشعبي لاضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات. أولئك الذين يعانون من الإمساك المزمن يجب أن يتناولوا التين في نظامهم الغذائي. تحتوي قشرة التين على معظم الألياف والكالسيوم المفيدة في علاج الإمساك.

٧- تدليك السرة بزيت الخروع

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يعتبر زيت الخروع من أفضل الخيارات للتخلص من الإمساك. يتسبب في انقباض عضلات أمعائك ودفع البراز للخارج. المكونات الكيميائية لزيت الخروع هي الفلافونويد والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والتربينويدات والمركبات الفينولية والفيتوستيرول. هذه المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وتقي الكبد وبالتالي تساعد في تخفيف أعراض الإمساك.

