طرق التخلص من الكرش إلى الأبد

بيروت - نادين محمد - تُعاني بعض النساء من الوزن الزائد والمعدة الكبيرة تسبب لها الكثير من المشاكل والمعاناة في حياتها اليومية. كل شيء في الحياة يعتمد على التغيير، والحقيقة، إذا بقيت كما أنت، فلن يختفي الكرش من تلقاء نفسه. التخلص من الوزن والكرش ليس بالمهمة المستحيلة، لذلك تابعي مع "الجميلة" واكتشفي ما هي افضل النصائح الصحية لجسمك وأفضل التمارين لازالة الكرش والحصول على جسم مثالي وصحي.

نصائح للتخلص من الكرش نهائياً

التخلص من البطن والوزن الزائد يتطلب تغيير روتينك. قد تجدين هذا صعباً في البداية، لكن لاحقاً، ستعتادين على هذا النظام الجديد، فقد أثبتت الدراسات العلمية أنّ جسم الإنسان يحتاج إلى 22 يوماً حتى يعتاد على التغيير، تحلّي بالصبر وسوف تجني ثمار صبرك.

اجعلي روتينك الجديد 30 دقيقة من المشي يومياً في الصباح. ونظراً لأنّ الأكسجين النظيف سينظف رئتيك أيضاً، فلا تتوقفي عند هذا الحد، واستمري في ذلك لمدة 30 دقيقة في الصباح و 30 دقيقة في المساء.

أما بالنسبة لتغيير الروتين فيما يتعلق بالطعام، فحاولي شرب المزيد من الماء ( اشربي الماء 3 أكواب قبل الإفطار ونصف ساعة قبل كل وجبة). والإبتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المقلية والحلويات، وتقليل الملح.

الدهون المهدرجة:

تجنبي تناول الدهون المهدرجة جزئياً.

القلق والتوتر:

تجنبي التوتر والإجهاد، لأنّ الجسم في حالة من الإجهاد يوجه الغدة الكظرية لإنتاج المزيد من الكورتيزول مما يعمل بشكل كبير على زيادة الشهية. وهذا يفسر سبب تناولنا المزيد من الطعام في أوقات التوتر وننصح بممارسة اليوجا والتحكم في النفس.

الألياف:

تناولي الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان في الماء لأنها تمتص الماء في المعدة وتشكل جداراً أمام الأطعمة، مما يجعلك تشعرين بالشبع بسرعة وله خصائص مهمة في حرق الدهون. تشمل هذه الأطعمة التوت والأفوكادو وبذور القطن والبقوليات بشكل عام.

السكر:

حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن السكر، فالسكر هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن وتكوين الكرش. كما ينصح بتجنب المشروبات الغازية لاحتوائها على السكر وتقليل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل العنب والتين.

تقليل الكربوهيدرات:

تشير العديد من الدراسات إلى أنّ النشويات تلعب دوراً كبيراً في تكوين دهون الكرش.

النوم:

يجب أن تنامي 7-8 ساعات في اليوم حتى يستريح جسمك وتعود أعضائك إلى عملها الطبيعي. أظهرت الدراسات الحديثة أنّ قلة النوم تؤدي إلى زيادة الدهون وتكوين الكرش.

خل التفاح:

ينصح باستخدام خل التفاح يومياً لأنه يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم ويعمل على إذابة دهون الكرش.

شرب الشاي الأخضر:

يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين اللذين يعملان على التخلص من الدهون وبالتالي القضاء على دهون الكرش.

لا للوجبات السريعة:

حاولي الاعتماد على الطعام الطبيعي الذي يحتوي على الكثير من الخضار، وابتعدي عن الوجبات الجاهزة والسريعة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ، مثل الهامبرغر والشاورما وغيرها.

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