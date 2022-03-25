شكرا لقرائتكم خبر عن التجلط المتأخر ظاهرة يصاب بها الأشخاص بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من الأشخاص بعد الإصابة بكورونا أي كوفيد 19 بالعديد من المضاعفات الصحية، ويكون السبب في ذلك تمكن الفيروس من الجسم في حالة ضعف الجهاز المناعي، وفي العديد من الأحيان يصل الأمر للمرضي حتي يصل إلي حدوث تجلط الدم.

أوضح التقرير المنشور عبر جريدة " لايف"، أن الكثير من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، يتعرضون للإصابة بتجلط الدم، وقد يتعرضون أيضا للإصابة بهذه الجلطات بعد عدة أشهر من الشفاء، ويطلق علي هذه الظاهر "التجلط المتأخر"

أوضح الدكتور نيقولاي كريوتشكوف طبيب المناعة الروسي، أن بعض الأشخاص بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا يتعرضون للإصابة بالجلطات في الدم، ويطلق علي هذه الظاهر التجلط متأخر.

وأكد طبيب المناعة، أن بعد الإصابة بفيروس كورونا يحتاج الجسم لفترة طويلة لإعادة تأهيله مرة أخري، لأن الجسم يتعرض للعديد من المضاعفات الصحية المرتبطة به، فبعد أشهر من الإصابة والتعافي قد يصاب الشخص بتجلط الدم، وفي حالة عدم اكتشاف هذا الأمر يزداد فرص الإصابة والتعرض للسكتة الدماغية، أو النوبة القلبية أو التعرض للإصابة بالانسداد الرئوي.

وحول ذلك أوضح الدكتور فلاديمير بوليبوك اختصائي أمراض الحساسية والمناعة، أنه بعد التعافي من كورونا يجب إجراء الشخص فحص تخثر الدم بشكل دوري لتجنب الإصابة والتعرض للجلطات.

ولذا نصح الطبيب بضرورة الراحة الطويلة بعد التعافي من كورونا، وذلك لإعادة تأهيل الجسم مرة أخري، وتعويض ما تم فقدانه خلال الإصابة.