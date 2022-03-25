فوائد ركوب الدراجات الهوائية.. اليكم ابرزها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

ركوب الدراجات هو أسهل أشكال ممارسة الرياضة، فهو نشاط ممتاز في الهواء الطلق يجعل اللياقة البدنية أكثر متعة، سيكون من الأفضل أن تنضم إلى روتين إنقاص الوزن الخاص بك مع عادات الأكل الصحية والوجبات المليئة بالطاقة، وسيساعدك هذا المزيج على تحقيق أهدافك بمرور الوقت.

ويمكنك جعل اللياقة البدنية سهلة وممتعة، حيث يمكنك أن تبدأ رحلة لياقتك بتمارين بسيطة مثل ركوب الدراجات وهى رياضة ممتعة ونشاطًا في الهواء الطلق سيحافظ على لياقتك البدنية، في هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن يؤدي ركوب الدراجات إلى فقدان دهون البطن وإنقاص الوزن، وذلك حسب ما ذكره موقع “health”.

معادلة انقاص الوزن بسيطة تعتمد على حرق المزيد من السعرات الحرارية مع اتباع نظام غذائي صحي لا يمد الجسم بسعرات حرارية كبيرة وتساعد رياضة ركوب الدراجة الهوائية في تخفيف الوزن عن طريق حرق نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية ولكن النتيجة تصبح أفضل عند اتباع نظام غذائي صحيح والنوم عدد ساعات مناسب، وذلك حسب ما ذكره موقع “cyclingweekly”.

عنصر المقاومة في ركوب الدراجات يجعلها لا تحرق الدهون فقط بل أيضا تبني العضلات، خاصة حول أوتار الركبة والفخذين، والعضلات أصغر حجماً من الدهون، والأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من العضلات يحرقون المزيد من السعرات الحرارية.

توجد فوائد عديدة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية للركبة، حيث تساعد على تحريك المفصل بشكل جيد مما يجعله أقوي ويقلل فرص اصابته بالامراض والخشونة إذا تمت ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية بشكل صحيح وتحت إشراف متخصصين، ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية بشكل خاطئ او وضعية جلوس غير مناسبة أو لمدة زمنية طويلة جدا يعرض الانسان للإصابة بمخاطر كثيرة.

من أكثر الاسئلة التى تراود عددا كبيرا من الناس الذين يرغبون في انقاص الوزن هو كم تحرق الدراجة الهوائية من السعرات الحرارية؟ والاجابة هى أن الدراجة الهوائية تحرق السعرات الحرارية : بين 400 و 1000 في الساعة ، وهذا يتوقف على كثافة ووزن من يمارس هذه الرياضة .