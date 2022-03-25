وصفات من المنزل للتخلص من رائحة الفم الكريهة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

يواجه البعض من مشكلة رائحة الفم الكريهة، والتي تتسبب له الشعور بالإحراج عند التحدث مع الآخرين، لذلك يحاول بكافة الطرق الممكنة القضاء على هذه المشكلة ولكن دون جدوى، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة والتي تعتمد على تنفيذ بعض الخطوات، وفقاً لما ذكره موقع “croasdailedentalarts”.

الماء الدافئ والملح

تساعد الغرغرة بالماء المالح في التخلص من رائحة الفم الكريهة، من خلال تحضير مزيجاً من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح لكل 8 أجزاء من الماء الدافئ، ثم غرغرة الفم بالخليط لمدة 30 ثانية.

القرنفل

يساعد القرنفل في التخلص من رائحة الفم الكريهة كما تحارب البكتيريا المسببة للتسوس، من مضع أو مص بضع فصوص عدة مرات في اليوم، ولكن لا يفضل استخدام زيت القرنفل أو مسحوق القرنفل لأنه قد يسبب حروقًا.

خل التفاح

وللتخلص من رائحة البصل أو الثوم، بعد تناوله، ينصح بإضافة كمية وفيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء والغرغرة به لمدة 30 ثانية ثم بصقه.

زيت شجرة الشاي

ينصح بتحضير بإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على معجون الأسنان وغسل الأسنان، ثم مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي في الماء الدافئ وشطف الفم به.

القرفة

ينصح أيضاً بتحضير كوب ماء دافئ مع نصف ملعقة كبيرة من القرفة مع عصر ليمونتين، وإضافة ملعقة أو نصف ملعقة من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ثم خلط المكونات معاً واستخدام الخليط كغسول للفم مع تكرار الوصفة الطبيعية لمدة أسبوعين.