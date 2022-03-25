خفض الكوليسترول طبيعيًا.. أدخلوا هذه العادات الى روتينكم اليومي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كما هو معروف،تؤثر خيارات نظام الحياة التي نتبعها على صحتنا وسلوكنا. وهذه الأيام، ترتبط مستويات الكوليسترول المرتفعة عند الانسان، الى حد كبير،بطريقة عيشه واسلوب حياته.

الكوليسترول الجيد او ما يعرف بال HDL نحصل عليه من خلال استهلاك البيض واللحوم ومشتقات الحليب، وهو يساعد الجسم في وظائف مختلفة، ويسهم في نمو الخلايا الصحية في الجسم.

اما الكوليسترول الضار LDL ، فيؤدي ارتفاعه الى زيادة مخاطر امراض القلب، والسكتة وحتى الموت.

ووفق منظمة الصحة العالمية، مستويات الكوليسترول المرتفعة مسؤولة عن وفاة 2.6 مليون شخص حول العالم سنويا.

هناك طرائق عدة لخفض مستويات الكوليسترول. ومن اهم هذه الطرق،اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة.

فما هي أبرز الخطوات التي يجب ادخالها الى نظامنا الصحي بهدف خفض مستويات الكوليسترول؟

– زيادة المغنيسيوم في الدايت، فهو يمنع تركيب الكوليسترول الضار.

– تناول الشاي الأخضر الذي يساهم في خفض مستوى LDL

– اضافة فيتامين K2 الذي يؤدي بدوره الى خفض الكوليسترول

– ادخال زيت جوز الهند الذي يوازن بين نسبة الLDL و HDL

– استهلاك الثوم الذي تؤدي عناصره الى خفض مستوى الكولسترول في الجسم

– اضافة بذور الشيا على الأطباق او زيت السمك لزيادة الأوميغا

– تناول كميات أكبر من الألياف لا سيما من الحبوب الكاملة

– تجنب الزيوت المهدرجة والسكر والتدخين والكحول.

ممارسة النشاط البدني

يمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية، على تحسين مستويات الكولسترول وتحديدًا رفع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (بالإنجليزية: High-density lipoprotein) اختصارًا HDL المعروف بالكولسترول الجيد، حيث يوصى بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين الرياضية الهوائية خمس مرات في الأسبوع بمجموع يبلغ 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، أو بممارسة التمارين الرياضية الهوائية الشديدة لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع بمجموع ساعة واحد أسبوعيًا، وذلك بعد أخذ موافقة الطبيب، حتى أنّ إضافة النشاط البدني لنظام الحياة، يمكن أن يساعد على البدء في إنقاص الوزن، حتى لو كان النشاط على فترات قصيرة عدة مرات في اليوم،[٦][٧] ومثال ذلك:[٦]