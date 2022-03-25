دهون البطن العنيدة.. 7 عادات تمنع التخلّص منها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يشكو الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا بهدف خسارة الوزن، من عدم القدرة على التخلّص من دهون البطن. اذ تعرف الدهون في هذه المنطقة من الجسم بأنها عنيدة، وليس سهلًا التخلص منها.

اذا كنتم تعانون من المشكلة نفسها، تعرّفوا الى أبرز الأسباب التي تحول دون التخلص من دهون البطن:

7 أسباب تحول دون التخلص من دهون البطن

تناول الكثير من الدهون

تضرّ الدهون الزائدة بصحتك وتمنع فقدان الوزن، خاصة إذا كنت من الأشخاص الذين لا يحبون تناول الدهون النباتية مثل المكسرات النيئة وزيت الزيتون والأفوكادو وغيرها. لذلك يجب تجنّب الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبّعة.

استهلاك الحلويات

الكعك والآيس كريم والعصائر والشوكولاتة والحلويات والفطائر وغيرها. إذا كنت تستهلكها كل يوم، فمن المحتمل جداً أن لا يختفي بطنك الدائري. تجنّبي الكربوهيدرات بشكل خاص.

الشعور بالتوتر الدائم

يقوم الجسم، خلال أوقات التوتر، بتخزين المزيد من الدهون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي القلق والإجهاد والاكتئاب إلى زيادة الشهية. جرّب ممارسة اليوغا والاسترخاء؛ للتخلص والمشي في الطبيعة؛ للتخلص من التوتر.

عدم الحركة

إن نمط الحياة المستقر وقلة النشاط البدني لن يؤدي إلا إلى زيادة وزنك. بادري إلى المشي ساعة يومياً أو ارتياد نادٍ رياضي. ولا تتردد في القيام بالحركة في المنزل مثل المشي أثناء التحدث على الجوال…

الابتعاد عن الألياف

يُعرف عن الألياف الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أنها ضرورية لتسهيل العبور المعوي وبالتالي التخلص من الإمساك والقضاء على الانتفاخ.

تناول المشروبات الغازية

تتحول المشروبات الغازية إلى دهون في البطن؛ فهي غنية بالسكريات. تخلَّ عنها فوراً إذا كنت ترغب في الحصول على بطن أملس.



عدم الحصول على نوم كاف

يحرق الجسم المزيد من السعرات الحرارية والدهون أثناء النوم. قد تؤدي اضطرابات النوم والأرق إلى تلف الكبد المسؤول عن التخلص من السموم. ابحث عن أصل مشكلة الأرق لديك وعالجها. ربما يمكنك الاستعانة ببعض السوائل الدافئة مثل البابونج واليانسون قبل النوم لتهدئة الأعصاب.