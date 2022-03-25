رجيم يعزز مزاجك ويُساعدك في الحصول على خصر نحيف

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تتساءلين عن كيفية الحصول على الخصر النحيف، فلا داعي لمزيد من البحث. لحسن الحظ، يمكنك حقاً استهداف مناطق معينة ترغبين في تخسيس الوزن الزائد فيها، من خلال هذا الرجيم الذي تُقدمه لك "الجميلة"، ويقوم على العديد من الأطعمة التي تمنحك السعادة لتسريع حرق الدهون، ولمساعدتك في سعيك للحصول على الخصر النحيف.

سعادتك بين يديك، هذا صحيح. قد تكون سعادتك على طبقك. نعم، الغذاء والتغذية مرتبطان بشدة بسعادتك. ويمكن لبعض الأطعمة أن تحفز الشعور بالسعادة. هذا الرجيم مغذي وخفيف ويُساعدك على البقاء نشيطة طوال اليوم وتجنب الكآبة الحزينة، وتحقيق الخصر النحيف.

الإفطار

كوب من عصير البرتقال أو بيضة مسلوقة.

بين الإفطار والغداء

ثمرتان من الفريز أو التوت البري.

الغداء

اليوم الأول.. طبق من السبانخ مع 3 ملاعق أرز أبيض وطبق سلاطة بنجر.

اليوم الثاني.. شريحتان من السمك الفيليه بالكرفس مع طبق سلاطة خضراء.

اليوم الثالث.. طبق من السلاطة الخضراء وكوب من التونة مع ربع رغيف بلدي.

اليوم الرابع.. طبق من سوتيه الكوسة والجزر مع طبق شوربة لحم بدون دسم.

اليوم الخامس والسادس.. طبق شوربة خضار مع شريحتان من اللحم المشوي.

اليوم السابع.. طبق شوربة دجاج مع طبق سلاطة بنجر وشريحتان من الدجاج المشوي.

بين الغداء والعشاء

ثمرة كريز أو عنب أحمر، الفواكه الحمراء الأغنى بمضادات الأكسدة.

العشاء

كوب زبادي.

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