شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية للوقاية من سرطان الرئة.. منها المشى فى الهواء الطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة؟.. أجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر صحيفة "إزفيستيا " الروسية، موضحا أن المدخنون والذين يعيشون في بيئة ملوثة هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

وأيضا أوضح الدكتور أليكسي بيتشيتوف، رئيس قسم جراحة الصدر بمركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن الأشخاص المدخنين، والأشخاص الذين لديهم في العائلة الإصابة بالسرطان، وسكان المدن الكبيرة، وقاطني المناطق ذات البيئة الملوثة، هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

وأكد، أنه من الصعب تشخيص الإصابة بسرطان الرئة مبكرا لأن أعراضه لا تظهر فور الإصابة، ولكن عندما تصاب بضيق في التنفس، والسعال الذي يصاحبه الدم، فعليك الذهاب علي الفور لطبيب صدرية، للتعرف علي حقيقة الإصابة.

وأكد التقرير، أنه من أفضل الحيل الطبية التي تساعد في اكتشاف سرطان الرئة مبكرا هي خضوع المريض للأشعة المقطعية علي الصدر، ولذا يجب الخضوع لها إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة، فخلال وباء كورونا أكتشف الكثير من الأشخاص إصابتهم بالفعل بسرطان الرئة في مراحل مبكرة.

وللوقاية من الإصابة بسرطان الرئة، أوصي الطبيب الأشخاص بضرورة إتباع هذه النصائح، ومنها:

-اتباع نمط حياة صحي.

-المشي في الهواء الطلق وأخذ الشهيق والزفير.

-ممارسة الرياضة اليومية.

-إجراء الفحوصات بصورة دورية.