شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على العطش خلال نهار رمضان.. احرص على الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، وخلال الصيام يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من العطش الشديد، ويكون السبب الأساسي في الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام هو عدم وجود ما يكفي في الجسم من السوائل التي تساعد في ترطيب الجسم لليوم التالي، أو نتيجة لاتباع عادات غذائية خاطئة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أفضل الطرق لتجنب الشعور بالعطش، ومنها:

-السوائل:

تناولك للسوائل وخاصة الماء يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ بشكل ملحوظ علي ترطيب الجسم، وتقليل فرص الشعور بالعطش، لذا عليك تناول الماء بكثرة في الفترة بين الإفطار والسحور، وذلك لتعويض الأملاح المفقودة خلال ساعات الصيام، وأيضا امداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، وأيضا يمكنك تناول عصائر الفواكه الطبيعية الخالية من السكر.

-طبق السلطة الخضراء:

تحتوي الخضراوات المتوفرة في طبق السلطة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ولذا فتناولك لهذا الطبق السحري الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، يعوض الجسم ما يفقده من عناصر غذائية خلال ساعات الصيام، وأيضا الألياف المتوفرة في الخضراوات تقلل من الشعور بالعطش.

-الفواكه:

يمكنك تجنب تناول الحلويات الخاصة برمضان، وتناول الفواكه للحفاظ على توازن الجسم من عناصر غذائية مهمة، فهي غنية بالألياف، والعناصر الغذائية المفيدة للجسم خلال الصيام، وأيضا تقلل من الشعور بالعطش.

-تجنب هذه المشروبات :

من المتعارف عليه أن المشروبات الغازية والغنية بالكافيين تعد من أبرز الأمور المسببة للشعور بالعطش، ولذا عليك التقليل من تناولها للحد من الشعور بالعطش.