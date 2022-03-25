عدم الإكثار من تناول العصائر للأطفال لهذه الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 10:02 صباحًا

تلجأ العديد من الأمهات إلى أن تعطي أطفالها العصير الطبيعي بشكل يومي باعتباره مساعد ومكمل غذائي يحتوي على العديد من الفيتامينات، ولكن الدراسات الحديثة حذرت من الإكثار بتناول العصير الطبيعي للأطفال، وينصح الخبراء باستبداله بالفواكه الطبيعية.

وأشارت الدراسات أن الفواكه تفقد الفيتامينات الخاصة بها عند فرمها في الخلاط، وأن العصير بالأصل هو ماء وسكر مضاف إلية الفاكهة، وذلك يقلل من القيمة الغذائية للفواكه، وذلك بحسب موقع “To Day’s Parent”.

ومن أبرز أضرار العصير لدى الأطفال، هو افتقار العصير إلى الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة، بالإضافة إلى عدم احتوائه على الكثير من الفيتامينات الموجودة في ثمرة الفاكهة الطازجة، وتشير التقرير بأن بعض العصائر تسبب سمنة الأطفال.

ويشير التقرير الى أن إذا تم تقديم العصير للأطفال في وقت النوم يمكن أن يسبب لهم تسوس الأسنان، و الكثير من العصير قد يصيب الأطفال بالإسهال.