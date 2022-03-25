شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتناول مرضى الضغط والسكر القهوة دون ضرر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير العديد من الدراسات إلى أن للقهوة بعض الفوائد الصحية، لكنها لا تخلو من سلبيات، ويرجع ذلك في الغالب إلى مادة الكافيين، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.

قد توفر القهوة بعض الحماية ضد..

- مرض الشلل الرعاش.

- داء السكري من النوع 2.

- أمراض الكبد بما في ذلك سرطان الكبد.

- نوبة قلبية وسكتة دماغية.

يشرب البالغ العادي في الولايات المتحدة حوالي كوبين من القهوة، والتي يمكن أن تحتوي على حوالي 280 ملليجرام من الكافيين، بالنسبة لمعظم الشباب والبالغين الأصحاء، لا يبدو أن الكافيين يؤثر بشكل ملحوظ على مستويات السكر في الدم، في المتوسط يبدو أن تناول ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا يعد آمنًا، ومع ذلك، فإن الكافيين يؤثر على كل شخص بشكل مختلف.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بالفعل، قد تترافق تأثيرات الكافيين على عمل الأنسولين مع ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بداء السكري، قد يتسبب فى حدوث هذا التأثير حوالي 200 ملليجرام من الكافيين، أي ما يعادل كوبًا إلى فنجانين من القهوة السوداء المخمرة.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو كنت تكافح من أجل السيطرة على مستويات السكر في الدم، فقد يكون من المفيد الحد من كمية الكافيين في نظامك الغذائي، وينطبق الشيء نفسه على تأثير الكافيين على ضغط الدم، تختلف استجابة ضغط الدم للكافيين من شخص لآخر، يمكن أن يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم.

ليس من الواضح ما الذي يسبب هذا الارتفاع في ضغط الدم، يعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع هرمونًا يساعد في الحفاظ على اتساع الشرايين، يعتقد البعض الآخر أن الكافيين يتسبب في إفراز الغدد الكظرية لمزيد من الأدرينالين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يعاني بعض الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام من متوسط ​​ضغط دم يومي أعلى من أولئك الذين لا يشربون أيًا منها، الآخرون الذين يشربون المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام يطورون تحملاً للكافيين، نتيجة لذلك، ليس للكافيين تأثير طويل المدى على ضغط الدم لديهم.

وقال الموقع، إنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاسأل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عما إذا كان يجب عليك الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التوقف عن تناولها، تقول هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا آمنة بشكل عام لمعظم الناس، ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن تأثير الكافيين على ضغط الدم لديك، فحاول الحد من كمية الكافيين التي تشربها إلى 200 ملليجرام يوميًا، تقريبًا نفس الكمية التي يتم تناولها عمومًا في فنجان أو فنجانين من القهوة السوداء، ضع في اعتبارك أن كمية الكافيين في القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الأخرى تختلف باختلاف العلامة التجارية وطريقة التحضير.

أيضًا، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتجنب الكافيين فورًا قبل الأنشطة التي تزيد ضغط الدم بشكل طبيعي، مثل التمارين أو العمل البدني الشاق، لمعرفة ما إذا كان الكافيين قد يرفع ضغط الدم لديك، افحص ضغط الدم قبل شرب فنجان من القهوة أو أي مشروب آخر يحتوي على الكافيين، ثم مرة أخرى بعد 30 إلى 120 دقيقة بعد ذلك، إذا زاد ضغط الدم بحوالي 5 إلى 10 نقاط، فقد تكون حساسًا لقدرة الكافيين على زيادة ضغط الدم.

وأضاف الموقع، يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل أو المرضعات توخي الحذر بشأن الكافيين أيضًا، ارتبط تناول كميات كبيرة من القهوة المسلوقة غير المفلترة بزيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول.

وجد الباحثون أيضًا أن النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي يشربن المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام، مثل القهوة أو الشاي أو الصودا، عانين من أعراض حركية مزعجة، مثل الهبات الساخنة، أكثر من النساء الأخريات بعد انقطاع الطمث اللاتي لم يستخدمن الكافيين، ضع في اعتبارك أن محتوى الكافيين الفعلي لفنجان من القهوة أو الشاي يمكن أن يختلف قليلاً، تؤثر عوامل مثل المعالجة ووقت التخمير على مستوى الكافيين. من الأفضل فحص مشروبك - سواء كان قهوة أو مشروبًا آخر - للتعرف على كمية الكافيين الموجودة به.

وأوضح الموقع، إن أفضل طريقة لتقليل الكافيين هي القيام بذلك تدريجيًا على مدار عدة أيام إلى أسبوع لتجنب الصداع الناتج عن الانسحاب، لكن تحقق مرة أخرى من أي أدوية قد تتناولها، لأن بعض أدوية البرد مصنوعة من الكافيين هذا شائع بشكل خاص في أدوية الصداع.