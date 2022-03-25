شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة "غيلان باريه"؟ الفحوصات الضرورية وأبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة غيلان باريه تعد من الأمراض المرتبطة باضطراب الجهاز المناعي الذاتي والنادر، وهذا المرض يصيب الجهاز العصبي، وخلال سلسة س وج سنتعرف على كل ما يخض متلازمة غيلان باريه، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday.".

ما هي متلازمة غيلان باريه؟

تعد متلازمة غيلان بارية من أمراض اضطراب الجهاز المناعي النادرة، التي تصيب الجهاز العصبي وقد يصل الأمر لتعرض الشخص المصاب للشلل، فيقوم الجهاز المناعي بمحاربة الخلايا العصبية الطرفية، ويترتب على عدم علاجه أو اهماله ضعف وتنميل وقد يصل للشلل قد يستمر لأشهر أو سنين.

ما هي أعراض متلازمة غيلان باريه؟

-الإحساس بالخدر و التنميل في أطراف الجسم، وقد يصل إلى الذراعين والقدمين.

-ضعف في عضلات الساقين.

-عدم القدرة علي المشي بشكل طبيعي.

-يعاني الأشخاص المصابين بصعوبة في تحريك العينين أو الوجه أو التحدث.

-التعرض لألم شديد في أسفل الظهر.

-التبول الإرادي أي فقدان القدرة على التحكم بالمثانة.

-زيادة ضربات القلب.

-صعوبة في التنفس.

-الشلل.

ما هي أسباب متلازمة غيلان باريه ؟

نجد أن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بمتلازمة غيلان بارية تكون بعد الإصابة بنزلات البرد الشديدة، أو التعرض لعدوى فيروسية شديدة في الجهاز التنفسي، كالالتهاب الرئوي.

وفي بعض الأحيان يكون الإصابة بهذه المتلازمة بعد الإصابة والتعرض لمشكلة في الجهاز الهضمي كالإصابة بالإسهال نتيجة لعدوي بكتيريا.

ما هي الفحوصات التي تساعد في اكتشاف الإصابة بمتلازمة غيلان بارية؟

-البزل القطني الشوكي، أخذ عينة من السائل النخاعي الشوكي للكشف عن مستويات البروتينات.

-التصوير الكهربائي لفحص وظيفة أعصاب الجسم.

-اختبار سرعة التوصيل العصبي.

ما هي طرق علاج متلازمة غيلان باريه؟

هذه المتلازمة لا علاج لها، ولكن هناك العديد من العلاجات التي تساهم في تخفيف الأعراض المرتبطة بها، ويهدف العلاج لتخفيف شدة الأعراض عند حدوث الهجمة المناعية، وقد تتضمن العلاجات المرتبطة بمتلازمة غيلان بارية البلازما و الجلوبيولين المناعي الوريدي.