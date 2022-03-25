شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد رياضة ركوب الدراجات على إنقاص الوزن بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك جعل اللياقة البدنية سهلة وممتعة، حيث يمكنك أن تبدأ رحلة لياقتك بتمارين بسيطة مثل: ركوب الدراجات، وهى رياضة ممتعة ونشاطًا في الهواء الطلق سيحافظ على لياقتك البدنية، في هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن يؤدي ركوب الدراجات إلى فقدان دهون البطن وإنقاص الوزن، بحسب موقع "health".

ركوب الدراجات هو أسهل أشكال ممارسة الرياضة، فهو نشاط ممتاز في الهواء الطلق يجعل اللياقة البدنية أكثر متعة. سيكون من الأفضل أن تنضم إلى روتين إنقاص الوزن الخاص بك مع عادات الأكل الصحية والوجبات المليئة بالطاقة. وسيساعدك هذا المزيج على تحقيق أهدافك بمرور الوقت.

ما هي أفضل طريقة لركوب الدراجات لتحقيق أقصى قدر من نتائج فقدان الوزن؟

لا توجد طريقة واحدة صحيحة لركوب الدراجات لكن تشير الدراسات إلى أن هناك طرقًا متعددة يمكنك من خلالها جعل ركوب الدراجات ممتعًا ويساعد في إنقاص الوزن.

1. ابدأ من سطح مستو

إذا كنت جديدًا في ركوب الدراجات، فيمكنك البدء من سطح مستو ثم الانتقال إلى منطقة المرتفعات والتلال بهذه الطريقة ، لن تكون مرهقًا مع ركوب الدراجات.

2. القيام بعملية الاحماء

قبل البدء في أي تمرين، يُنصح بالقيام بعملية إحماء لمدة 15 دقيقة، الشيء نفسه ينطبق على ركوب الدراجات إن الانغماس في نشاط الإحماء والتمدد سيقلل من مخاطر إصابات المفاصل وإجهاد العضلات.

3. ابدأ ببطء

قد تشدد على إكمال مسافة معينة لأطول وقت لكن من المستحسن عدم التركيز على الأرقام بدلاً من ذلك ، استمع إلى جسدك وقوة ساقيك وحدد أهدافًا واقعية.

4. الحفاظ على شدة معتدلة

من الضروري أن نفهم أن الحفاظ على وتيرة منتظمة أمر ضروري لركوب الدراجات يجب أن تبدأ بقوة متوسطة ثم تزيد السرعة تدريجيًا وسيساعدك هذا على الاستمرار لفترات أطول ويزيد من كفاءتك.

وركوب الدراجات سوف يساعدك على فقدان دهون البطن من الأفضل أن تستمر في تغيير روتينك وخلطه مع أشكال التدريب الأخرى للتغلب على الملل.

سيجعلك ركوب الدراجات أيضًا أكثر مرونة ونشاطًا وصحة. وكمبتدئ ، يمكنك دائمًا البدء بـ 10 دقائق من ركوب الدراجات.