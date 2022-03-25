شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نفرق بين الكحة العادية ومرض السل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال هو أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، حيث إن السعال هو عمل منعكس وقائي للجسم عندما يتسبب شيء ما في تهيج الحلق أو الشعب الهوائية، وعلى الرغم من أن السعال العرضي أمر طبيعي، إلا أن السعال المستمر المصحوب بأعراض أخرى مرتبطة به مثل ضيق التنفس أو إفراز المخاط أو البلغم الدموي يمكن أن يكون علامة على مشكلة طبية أكثر خطورة ويستدعي زيارة الطبيب، ومع ذلك، فإن بعض أعراض السعال والسل متشابهة مما قد يترك الناس في حيرة من أمرهم، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض الكحة العادية والكحة التي يسببها مرض السل، بحسب موقع "Health".

إن نوع السعال ومدته هو ما يساعد الأطباء على التمييز بين الأسباب المحتملة، السعال شائع في مرض السل الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة الأخرى.وتتشابه الأعراض خلال المراحل المبكرة من مرض السل الرئوي مع أعراض نزلات البرد والسعال، ويحتاج الشخص إلى الانتباه إلى طبيعة السعال ومدته.

بعض الاختلافات الرئيسية في ظهور نزلات البرد والسعال والسل:

غالبًا ما يتبع نزلات البرد والسعال عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي بينما السل هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا المتفطرة السلية.

السعال والبرد الشائع

الأعراض المتعلقة بالممر الأنفي والحنجرة، التهاب الحلق وسيلان الأنف عادة ما تكون أولى علامات نزلات البرد يتبعها السعال والعطس مع أو بدون الحمى، والسعال الجاف أو الرطب مع التنقيط الأنفي الخلفي (دغدغة في مؤخرة الحلق) لفترة أقصر يتم الشفاء من المرض الذاتي في 5 إلى 7 أيام.

مرض السل تظهر الأعراض تدريجياً على مدار عدة أسابيع وتستمر إذا لم يتم علاجها، ولدى المريض تاريخ من الاتصال الوثيق مع مريض السل المعدي، والسعال المستمر لأكثر من أسبوعين ، والسعال الناتج عن البلغم القيحي أو الملطخ بالدم، فقدان الشهية ، فقدان الوزن ، الحمى .

في الفحص البدني، في نزلات البرد ، يمكن أن يكون هناك احمرار في الغشاء المخاطي للأنف والحلق.

عادة ما يكون فحص الصدر طبيعيًا فحص الصدر لدى مرضى السل يظهر أصوات تنفس غير طبيعية مثل الخشخشة أو الصفير خاصة فوق الفصوص العلوية أو المناطق المصابة.

يمكن تشخيص مرض السل عن طريق اختبار الجلد السل الإيجابي(واختبار البلغم.

تُظهر أشعة الصدر السينية السمات الشعاعية المميزة لمرض السل مثل التسلل أو التجاويف بينما يتم تشخيص نزلات البرد والسعال بناءً على التاريخ والفحص البدني ولا تتطلب أشعة سينية أو اختبارات على الصدر".

يمكن أن توفر العلاجات المنزلية للسعال الراحة حتى في أعراض مرض السل:

1. الزنجبيل

له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ويستخدم تقليديا لاضطرابات الجهاز التنفسي فعال في التهابات الحلق والبرد والسعال.

2. الكركم

له تأثيرات مضادة للفيروسات ، ومضادة للالتهابات ، وخافض للحرارة (عامل يقلل الحمى) ، ومضاد للتعب. يمكن أن يكون الكركم فعالاً في إدارة أعراض عدوى الجهاز التنفسي.

3. العرقسوس

يستخدم كمضاد للسعال ومثبط للسعال وطرد للبلغم، ويساعد على التخلص من السعال الذي ينتج المخاط.