شكرا لقرائتكم خبر عن قوي مناعتك وأسنانك بوجبة البيض المقلي بالسبانخ.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض يعد من الأطعمة الغنية بعنصر البروتين الهام لصحة الجسم، والتي تحافظ علي صحتك وتمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي علي فيتامين د والكالسيوم، والبروتين، ولذا فتناوله يعد مهما لصحة العظام، والأسنان والأظافر، وأيضا لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية.

ولكن هل فكرت ماذا يحدث إذا قمت بإضافة السبانخ علي البيض أثناء القلي؟ فهما يعدان غنيين بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تفيد وتساعد فى علاج العديد من الأمراض.

أوضحت وكالة نوفوستي الروسية، أن إضافة السبانخ إلى البيض المقلي تحافظ على تقوية صحة القلب، وتحسين صحة الجلد، وتنظيف الكبد، وتقوية الجهاز المناعي، والسبب أن البيض والسبانخ لديهما خصائص غذائية رائعة، كالحديد وفيتامين أ ود، والكالسيوم، والبروتين، وعناصر غذائية أخرى مفيدة للجسم.

ونصح التقرير، أن الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الإفطار يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في الحد من الإصابة ببعض الأمراض كالنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، وتقوية صحة العظام والأسنان، وتجديد خلايا الجلد، وأيضا من الأغذية الجيدة التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية، ولذا يمكنك تناول هذه الوجبة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي فوائدها.