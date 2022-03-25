شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الطماطم يساعد فى خفض مستويات ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض الخطيرة، حيث يطلق عليه القاتل الصامت، بسبب أنه يعرض حياة الشخص المصاب به للخطر.

ولذا نجد أن جميع مرضي ارتفاع ضغط الدم، يسعون بشتى الطرق للوصول لأفضل الطرق التي تحد من ارتفاع نسبته في الدم، وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر نوفوستيا الروسية، أن عصير الطماطم يساعد بشكل ملحوظ في خفض نسبة ضغط الدم.

وأشارت مجلة Food Science and Nutrition، أنه أكد باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتحسين الأنواع النباتية، بعد قيامهم بدراسة طبية حديثة، أن تناول مرضى ارتفاع ضغط الدم لعصير الطماطم ثبت أنه يساعد علي خفض مستويات ضغط الدم.

وجاءت هذه الناتج وفقا لدراسة أجراها الباحثون بمشاركة 481 متطوعا، وثبت خلالها أن تناول عصير الطماطم الخالي من الملح، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، ثبت أيضا أنه بعد مضي 12 شهرا من تناولهم لهذا المشروب تحسنت مؤشرات ضغط الدم، كما لاحظ الباحثون تحسنا في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكوليسترول.

ورجح الباحثون، أن تأثير عصير الطماطم علي تنظيم نسبة ضغط الدم، يرجع إلى احتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم المسئول عن إخراج السوائل من الجسم، وبالتالي يساعد في تنظيم نسبه ضغط الدم في الجسم، والحد من تعرضه للارتفاع، مع ضرورة تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، والتخلص من الوزن الزائد.